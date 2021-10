Epidemiologul Octavian Jurma îi sfătuiește pe oameni să intre singuri în carantină. Acesta afirmă că nivelul de incompetență și rea credință în administrarea pandemiei în România ”a atins cote paroxistice”.

”Din Micul Paris, Bucureșți riscă să devină Marele Călugăreni (care mai face odată istorie ca cea mai infectată localitate din România cu o incidența de 23.4 la mie). În vest, Timișoara din Mica Viena riscă să devină Marea Remetea. Peste tot în țară e la fel. Acum incidența reală în București este de 14 la mie, iar în Ilfov de 15 la mie.

Bucureșți cu o populație de 2,000,000 locuitori are are incidente pe care ne-am obișnuit să le vedem în localități cu 2,000 de locuitori, unde 40 de oameni infectați produc o incidența de 20 la mie.

Mult mai ridicolă este situația din Ilfov unde TOATE localitățile au peste 7 la mie (cu o singură excepție care este și ea peste 3 la mie, Dascălu cu 4.9 la mie).

Măsurile regionale nu mai pot avea efect

Cu toate acestea noi insistăm să luăm măsuri locale că și cum doar câteva localități ar fi afectate și restul bine mersi. Am trecut de mult de pragul în care o carantină locală mai poate ajută. Suntem deja dincolo de pragul în măsurile regionale mai pot avea efect și în curând vom fi dincolo de pragul până la care măsurile naționale mai fi de folos.

E ca și cum ți-a luat foc casa și insiști să stingi incendiul cu găleata, pentru că furtunul nu ar face decât să încetinească incendiul. Vrei să te vadă vecinul că te chinui să stîngi incendiul, însă planul tău e să dai vină pe pompieri și să încasezi banii de asigurare. Drept urmare lași toate casele să ardă pentru niște interese meschine.

Și mai ridicol este că multe din aceste comune au crescut liber sub carantină, lucru care în loc să ducă la anchete pentru a vedea de ce nu se respectă carantină va fi invocat împotriva carantinei în următoarele valuri.

Ministerul Santatii a devenit irelevant

Nivelul de incompetență și rea credință în administrarea pandmeiei în România a atins cote paroxistice de când politicienii au preluat complet controlul din mâinile medicilor și epidemiologilor.

Ministerul Santatii a devenit [și este în continuare] irelevant de când a îndrăznit să se opună „indicațiilor de sus” care îi cereau să o lase baltă cu testarea și prevenția că deranjează la buzunarele clientelei de partid.

Orice ministru al sanatati care va pune interesele oamenilor inaintea intereselor de partid va fi sumar executat de echipa castigatoare asa incat modelul actual de obedienta va ramane si in noul guvern.

Bucuresti a crescut in doar 14 zile de la 4 la 14 la mie, de aproape 4x in 2 saptamani. Cosecinta? Nu s-a luat nici o masura de preventie sau limitare. Continuam cu masurile de relaxare vopsite in graba ca masuri de preventie.

Saptamana viitoare atat Bucuresti cat si Ilfov pot ajunge la 20 la mie si dincolo de saptamana viitoare trebuie sa scriem ca pe hartile din vechime „aici sunt mostrii”.

Situatia este similara in toate marile centre urbane din Romania, unde liderii locali s-au ferit sa ceara masuri nepopulare multumiti ca pot da vina pe cei de la centru. In micile comune carantina s-a luat de ochii lumii si a fost ignorata de toata lumea.

Dezastrul in care ne aflam nu este un accident, ci rezultatul unei politici deliberate de zadarnicire a combaterii bolii care a fost entuziast asumata politic de toate partidele sub presiunea curentului negationist.

Nici macar o singura activitate nu este interzisa in comparatie cu perioada in care ne aflam sub 0,1 la mie, dimpotriva certificatul verde este folosit pentru a inhiba testarea (de unde si usoara scadere a numarului de cazuri) si va fi compromis la fel ca vaccinarea.

Octavian Jurma îndeamnă românii să se carantineze singuri

Este inadmisibil ca am lasat sa cada capitala, centru nostru nervos, economic si administrativ. Intr-o tara puternic centralizata cum este Romannia, catastrofa din Bucuresti are efect de domino in toata tara si va spun asta ca timisorean banatean.

Cred ca din acest moment trebuie sa acceptam ca suntem condamnati la infectare si sigurul lucru pe care il mai putem face este sa ne protejam in primul rand intrand in carantina cu familia noastra pana trece valul 4-Delta (pana in decembrie).

Daca iesim in comunitate pentru necesitati esentiale (job, scoala, cumparaturi sau relaxare), masca (FFP2) si vaccinul sunt cele mai importante masuri de protectie alaturi de distantarea fizica si igiena mainilor.

Cu ajutorul acestora putem sa ne mentinem inclusiv activitati de recreatie necesare pentru santatea noastra mentala (terase, cinema, teatru, calatorii). Evitati insa orice spatiu inchis aglomerat unde se consuma alcool si/sau are loc agitatie si efort fizic (salile de sport/fitness sunt OK doar daca nu sunt aglomerate si foarte bine aerisite).

Putem trece cu bine si prin acest val la nivel individual, insa ca societate vom fi grav raniti si ne va luam mult timp sa ne revenim.”, a scris epidemiologul Octavian Jurma pe pagina sa de Facebook.