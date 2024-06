Luni, pe 24 iunie, Comisia Europeană (CE) a deschis calea pentru impunerea unor sancțiuni severe împotriva Apple, după ce a estimat preliminar că App Store, magazinul său de aplicații, nu respectă regulile concurenței în Uniunea Europeană (UE). De asemenea, CE a anunțat lansarea unei alte anchete împotriva gigantului american, conform informațiilor furnizate de AFP.

Acesta apreciază că noul slogan al Apple ar trebui să fie „acționăm altfel”. Potrivit lui Breton, gigantul tech a dat afară întreprinderi inovatoare și i-a privit pe consumatori de noi posibilități pentru prea mult timp.

Acest aviz reprezintă o premieră în cadrul noilor reguli ale concurenței introduse de DMA, care au devenit obligatorii începând cu 7 martie. El survine după deschiderea unei anchete la 25 martie. Apple are acum posibilitatea să-și exercite dreptul la apărare prin acces la dosar și va putea să răspundă în scris concluziilor preliminare.

În cazul în care aceste concluzii se confirmă, Comisia Europeană (CE) va adopta o decizie finală cu privire la neconformitate până la sfârșitul lunii martie 2025. Apple ar putea fi amendată cu până la 10% din cifra sa de afaceri mondială, iar ulterior cu până la 20%, în cazul unei infracțiuni repetate.

Gigantul californian a raportat o cifră de afaceri de 383 de miliarde de dolari în exercițiul bugetar anual încheiat la sfârșitul lui septembrie 2023.

European Union antitrust regulators charged that Apple breached the bloc’s tech rules, a charge that could result in a hefty fine for the iPhone maker which also faces another investigation into new fees imposed on app developers https://t.co/Ma84c0d3Kl pic.twitter.com/yV7T39Ol6b

— Reuters (@Reuters) June 24, 2024