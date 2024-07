Premierul Ungariei, Viktor Orban, l-a vizitat personal pe Donald Trump, candidatul republicanilor la alegerile prezidențiale din SUA, la reședința sa din Florida.

Cei doi au discutat despre restabilirea păcii în Ucraina, în contextul în care Ungaria deține președinția rotativă a Uniunii Europene (UE), iar Donald Trump a dat asigurări în repetate rânduri că poate restabili pacea în Europa de Est într-o zi.

Peace mission 5.0

It was an honour to visit President @realDonaldTrump at Mar-a-Lago today. We discussed ways to make #peace. The good news of the day: he’s going to solve it! pic.twitter.com/AiTRsdexM5

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 12, 2024