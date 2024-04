Istvan Varga, crescător de vaci și administratorul fabricii „Manufactura de Brânză” din Cund, județul Mureș, lansează un avertisment cu privire la situația fermierilor mici care practică agricultura ecologică. Acești fermieri au șanse reduse de a supraviețui din cauza subvențiilor extrem de reduse oferite de statul român.

Suma subvențiilor pentru fermierii-bio nu a fost revizuită din anul 2014. Chiar și el a întâmpinat dificultăți în obținerea sprijinului financiar oferit de statul român pentru producția de lapte. Deși este și producător de brânză, birocrația l-a împiedicat să beneficieze de acest sprijin financiar.

„Eu am 50 de vaci din rasa Bălțată cu Roșu, dintre care 35 produc lapte. Fermier în România este considerat tot fermierul mare, care are ferme mari.

Eu prelucrez laptele din propria fermă într-un centru integrat în exploatație, sunt în al optulea an deja, iar anul trecut, când s-a dat acel ajutor pe vaca de lapte, pentru că nu am putut dovedi că am vândut lapte spre procesare, având în vedere că prelucrez tot eu, am fost privat de 3.000 de euro.

Mai mult, având în vedere că eu produc unul dintre cel mai curat și sănătos lapte din România, eu nu du silozuri, nu dau premix, nimic care ar fi nociv pentru vaci, vacile mele trăiesc și peste vârsta care este subvenționată la sprijinul cuplat, pentru că țin la animalele mele și nu are rost să le ucizi prematur ca să zic așa.

Eu nu am fost considerat producător de lapte, ca să vedeți cum este sistemul”, a explicat el pentru site-ul Agrointeligența.