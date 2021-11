Ungaria este pregătită să-și îndeplinească angajamentele privind protecţia mediului până în 2050

Ministrul ungar a subliniat că Ungaria a înregistrat o creştere semnificativă în producţia energiei solare, ceea ce este considerată una din cele mai mari surse alternative de energie, deoarece mişcarea continuă a vântului nu este întotdeauna disponibilă, dar numărul de ore cu soare este relativ mai mare. Astfel că Ungaria are în vedere să realizeze cu energia solară o parte importantă din capacitatea de producţie a energiei alternative. În acest an, Ungaria are deja 2,6 GW de capacitate de producţie, iar o altă capacitate de 500 MW se află în construcţie, conform mti.hu

Scopul este construirea unei capacităţi de producţie de 6 GW. Dezvoltarea se desfășoară în două moduri: la scară industrială de peste 50 MW prin implicarea marilor investitori și la nivelul gospodăriilor cu ajutorul unor subvenții nerambursabile alocate populaţiei, în principal în zonele în care furnizarea de energie a reprezentat până acum o problemă. Referitor la mediul de reglementare, ministrul a spus că Ungaria a fost prima ţară din regiune care a legiferat obiectivul privind realizarea neutralităţii energetice în gospodării până în 2050, a mai spus László Palkovics care a amintit printre priorităţile Guvernului ungar creşterea eficienţiei producţiei de energie şi a stocării energiei. Prin urmare, au fost cuprinse în lege participarea obligatorie a tuturor operatorilor economici în procesul de îmbunătăţire a eficienţei energetice.

În discursul său, ministrul ungar a spus că este important să recunoaștem energia nucleară curată, fără carbon, drept energie verde. Energia nucleară și solară joacă cel mai important rol în îmbunătățirea eficienței furnizării de energie electrică a Ungariei, însă un rol important îl vor avea şi hidrogenul, sursele sintetice, precum și tehnologiile de captare a carbonului și refolosirea materiilor prime. În spiritul dezvoltării, Guvernul a adoptat o strategie națională pentru hidrogen.

Hidrogenul poate juca un rol important în două domenii

Hidrogenul poate juca un rol important în două domenii, dintre acestea, funcția de stocare a energiei pare mai importantă. Producția pe timp de noapte a centralelor nucleare și producția de energie electrică din centralele solare trebuie stocate, şi datorită faptului că Ungaria nu are rezervoare la mare altitudine, trebuie să identifice alte soluţii pentru „înmagazinarea” energiei electrice, a afirmat oficialul ungar, care a adăugat: Hidrogenul pare să fie potrivit pentru aceasta, deoarece infrastructura existentă de stocare a gazelor naturale poate fi utilizată în acest scop.

Un alt domeniu în care hidrogenul ar putea fi utilizat este, în primul rând, în domeniul industriei grele, cum ar fi, industria siderurgică sau în producția de îngrășăminte, dar și în transport. Ungaria se pregătește și pentru dezvoltări majore în sectorul tehnologiei acumulatoarelor, unde un proiect pilot este deja în derulare. Fabricile auto situate în țară vor trece parțial sau complet la electromobilitate, însă independent de aceasta, acumulatorul este considerat unul din produsele viitorului. Însă, din acest considerent, în cadrul economiei trebuie construit un întreg ecosistem de acumulatoare.

Dacă totul va merge bine, în doi ani, Ungaria va fi a doua cea mai mare țară producătoare de acumulatoare din Europa după Germania, cu o capacitate de producție de aproximativ 300 GW. Referitor la ecologizarea sistemului de transport al țării, László Palkovics a subliniat la conferința de la Bratislava că de anul viitor vor fi puse în circulaţie autobuze cu emisii zero în orașele cu peste 25.000 de locuitori, precum şi faptul că unul din cele mai importante elemente în dezvoltarea transportului este creșterea rolului transportului feroviar, atât în ​​traficul de călători, cât și în cel de marfă. Ministrul ungar a evidenţiat în discursul său importanţa utilizării inteligenţei artificiale în vederea îmbunătăţirii eficienţiei folosirii energiei.

„Potrivit Net Zero Readyness Index realizat de reţeaua de firme de consultanță și audit KPMG, Ungaria se află pe locul 13 în clasamentul ţărilor lumii, ceea ce este un loc foarte bun, dacă luăm în considerare că ţara are cu totul altă istorie industrială. În ceea ce privește mediul de reglementare, suntem printre primele cinci țări de pe listă. Cu alte cuvinte, din punct de vedere economic, industrial și social suntem pregătiți să ne îndeplinim angajamentele asumate până în 2050”, a conchis László Palkovics.