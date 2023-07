Arena Națională este stadionul pe care se dispută meciurile FCSB, ale echipei naționale, finala Cupei României și meciul din Super Cupa României. Acum, însă, locul este închis pentru concerte, iar echipa lui Becali caută un stadion pentru meciul cu Dinamo.

Pe acest fond a venit o dezvăluire a lui Mitică Dragomir. Acesta a susținut că Becali este decis să construiască un stadion. Mai exact, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal și un apropiat de-ai lui Gigi Becali, a spus că latifundiarul din Pipera va construi în anii următori un stadion. Acesta se va situa lângă baza clubului din Berceni. Stadionul ar urma să aibă cel mult 25.000 de locuri.

Stadion de 20-25 de mii de locuri

Mitică Dragomir a mai spus că Becali deține un teren pe care își dorește să construiască un stadion.

”Are așa ceva în plan. Unde are baza sportivă are vreo 40-50 de hectare de pământ. El acolo are un pământ în față, chiar la stradă și acolo vrea să facă, nu știu dacă are banii necesari, a primit 30-40 de milioane de euro pe pământul ăla și nu l-a dat că vrea să își facă stadion de 20-25 de mii de locuri.

A păstrat pământul ăla pentru așa ceva. Mie mi-a spus că își face stadion. Acum un an de zile mi-a zis ‘Fac un stadion aici, bag toți banii în asta, dar mai întâi să fac niște biserici!’”, a declarat Dumitru Dragomir, citat de Fanatik.

Meciul cu Dinamo, în impas

Trebuie spus că FCSB încearcă să joace pentru prima dată pe Ghencea în ultimii opt ani de zile. Gigi Becali negociază cu CSA Steaua pentru ca derby-ul cu Dinamo, programat sâmbătă, 22 iulie, ora 21:30, să se dispute în acest loc.

„Să fie stadion și să stea gol? Să nu dai voie celei mai populare echipe din țară să joace acolo?

Înseamnă că politicul nu mai are forță deloc, nu mai are forță ministrul, prim-ministrul nu mai are nicio forță”, a mai spus Dumitru Dragomir, conform sursei citate.