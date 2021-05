Rareș Bogdan susține că în următoarele zile, un alt liberal își va anunța candidatura pentru șefia partidului, pe lângă Ludovic Orban. El a mai subliniat faptul că nu va candida pentru funcția de șef de partid, însă va face parte din echipa câștigătoare și vizează de asemenea, un nou mandat de prim-vicepreședinte PNL.

Potrivit acestuia, este nevoie ca PNL să aibă mai mult de un candidat. Rareș Bogdan a mai adăugat că nu vrea să dea detalii și a rugat presa să lase surprizele să vină de la sine.

„Urmăriți cu atenție ce se întâmplă de duminică încolo, după Consiliul Național, după ce, în următoarele zile, săptămâni, își vor anunța candidatura toți cei care doresc. Lucrurile vor fi fluide și în continuă mișcare.Și-a anunțat candidatura Ludovic Orban și sigur va mai exista un candidat. Poate doi, poate trei, dar minim încă un candidat.

Putem fi în situația de acum 4 ani. Nu vă uitați la faptul că 34 de filiale și-au arătat susținerea pentru actualul președinte, că în statutul PNL e permis ca o filială să acorde sprijin și să semnez pentru doi sau trei candidați.Eu înțeleg curiozitatatea presei absolut normală și firească, dar lăsați-ne să creăm și noi surprize”, a declarat Rareș Bogdan, pentru B1 TV.

Cine este candidatul surpriză?

Întrebat cine este acest greu din PNL care ar urma să candideze la șefia partidului, Rareș Bogdan a preferat să se abțină, făcând chiar o glumă.

„Probabil nu e chiar așa de greu, că nu știu dacă are mai mult de 100 de kile, dar e greu… Dacă mă gândeam acum la greutate în PNL, e Vela acum și Victor Paul Dobre, dar nu cred că candidează la președinția partidului”, a mai adăugat Bogdan.

Întrebat dacă a luat în calcul candidatura la șefia PNL, Rareș Bogdan a răspuns că nu este momentul potrivit. El a mai adăugat că are o legătură specială cu PNL și se va mulțumi cu faptul că va fi în echipa câștigătoare, însă nu vrea să candideze de nicio culoare la președinția partidului.

„Nu, nu acum. Deci nu am luat în calcul acest lucru. Eu am adus cât am putut PNL, PNL mi-a oferit foarte mult. O să-mi mai ofere și o să mai ofer partidului. Voi intra în echipa câștigătoare pe pozițiile 2 – 3, dar nu voi candida la președinția partidului.

O poziție politică importantă, prim-vicepreședinte, dacă vor exista poziții prin schimbarea statutului… Deocamdată voi candida cu siguranță la o poziție de prim-vicepreședinte”, a adăugat Rareș Bogdan.