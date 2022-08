„Facem noi paşi pentru ca unul dintre cele mai mari şi mai importante proiecte de dezvoltare a zonei Galaţi-Brăila şi nu numai să devină realitate. Au fost depuse două oferte pentru realizarea studiului de fezabilitate, inclusiv pentru studiul de obstacolare, studiul arheologic, studiile de teren şi de mediu sau diverse expertize si soluţii tehnice privind funcţiunile aeroportului.

Cele două oferte înseamnă 22 de firme înscrise la această licitaţie, fie în asociere, fie ca subcontractanţi pentru cei doi ofertanţi. Pentru construirea unui aeroport care să deservească această zonă a ţării, lucrăm împreună cu ai noştri colegi de la Consiliul Judeţean Brăila, având deja semnat un parteneriat în acest sens” a scris pe pagina sa de Facebook preşedintele CJ Galaţi Costel Fotea.

Preşedintele forului deliberativ judeţean din Galaţi a explicat că societatea care va câştiga licitaţia pentru studiul de fezabilitate va trebui să îl realizeze în mai puţin de un an.

Aeroportul va fi o premieră pentru România și va avea o activitate de tip cargo

Costel Fotea a menționat că urmează acum o perioadă de evaluare şi analiză a ofertelor, după care, dacă toate condiţiile impuse vor fi îndeplinite, vom avea o firmă care, în mai puţin de un an, trebuie să ne spună cum va arăta aeroportul de la Galaţi, inclusiv cu terminal cargo pentru transportul mărfurilor. Pentru această investiţie, care este prinsă în Master Planul General de Transport al României, avem şi sprijinul specialiştilor de la Autoritatea Aeronautică Civilă din România.

Aeroportul Galați-Brăila se va construi în zona Braniştea şi va transporta marfă. Proiectul este o premieră naţională, promovat în Europa de autorităţile şi politicienii din Galaţi şi Brăila. Acesta va fi singurul aeroport din România care va avea activitate principală de cargo.

Autoritatea Aeronautică este partenerul proiectului

Autoritatea Aeronautică din România a avut mai multe discuţii anul acesta cu reprezentanţii consiliilor judeţene din Galaţi şi Brăila. Autoritatea va avea un parteneriat în vederea construcţiei aeroportului regional în zona respectivă, a transmis directorul general Nicolae Stoica.

„În 2020 am încheiat anul financiar cu o pierdere de 16 milioane de lei. Am fost forţaţi să luăm măsuri. Am mers pe un buget aprobat cu o pierdere de 14,8 milioane de lei şi cu măsuri active. Am înţeles că, pentru a ne putea reveni, trebuie să ne modernizăm. Am luat măsuri de modernizare. Am înţeles totuşi că prin aceste măsuri voi avea duşmani, schimbând radical direcţia autorităţii. Mi-am asumat. Ne-am digitalizat 90% dintre procese. Singurele documente ale Autorităţii care se mai semnează prin semnătură olografă sunt cele care ţin de resursa umană”, a spus Stoica, la Conferinţa Anuală şi Adunarea Generală a Asociaţiei Aeroporturilor din România.