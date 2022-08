O explozie a zguduit orașul Sevastopol din Crimeea anexată de Rusia în anul 2014. O dronă a lovit acoperișul cartierului general al Flotei Mării Negre, potrivit unui oficial pro-Moscova. Oficialul a adăugat că nu au existat victime în acest incident.

Aceasta survine după ce, în cursul nopții, au avut loc explozii în apropierea unor baze militare în zonele din Ucraina controlate de Rusia, într-o aparentă demonstrație a capacității crescânde a Kievului de a lovi Moscova departe de linia frontului.

„Drona a fost doborâtă chiar deasupra Statului Major al flotei, a căzut pe acoperiş şi a luat foc”, a scris Mihail Razvojaiev, guvernatorul acestui oraș, pe contul său de Telegram.

Joi, cel puțin patru explozii au lovit o zonă din apropierea aeroportului militar rusesc Belbek, la nord de Sevastopol, au declarat trei surse locale.

Exploziile sunt cele mai recente dintr-o serie de deflagrații la baze militare și depozite de muniții în ultima săptămână în peninsula Crimeea, anexată de președintele rus Vladimir Putin în 2014.

Serhiy Bratchuk, purtătorul de cuvânt al administrației militare din regiunea Odesa, a emis un avertisment către Moscova. Acesta a declarat că „focurile de artificii înseamnă că Ucraina va deține din nou Crimeea”, scrie Express.

Incidentul a avut loc sâmbătă dimineața la un depozit din apropierea aeroportului din Soci și a aruncat în aer coloane de fum negru și gros. Fotografiile de pe rețelele de socializare arată un avion Utair rulând pe pistă, cu o minge portocalie masivă de flăcări care se formează ca o ciupercă în fundal.

O înregistrare video care pretinde că arată urmările exploziei arată pompierii care încearcă să stingă incendiul cu furtunul.

În prezent, nu există nicio sugestie că explozia ar avea legătură cu războiul în curs de desfășurare din Ucraina.

Soci este situat la Marea Neagră și este o stațiune de vacanță populară pentru ruși, atât vara, cât și iarna, scrie sursa anterior citată.

Large fire near the airport in #Sochi. According to preliminary information, storages caught fire. pic.twitter.com/9nD30ASLs1

— NEXTA (@nexta_tv) August 20, 2022