Un fost membru al administraţiei Trump, Mike Gill, a murit din cauza rănilor. El a fost împuşcat într-o parcare la Washington de un tânăr care voia să-i fure maşina. Atacatorul a fost ucis prin împuşcare de poliţişti.

Mike Gill, fost membru al administraţiei fostului preşedinte republican Donald Trump, a murit. El a pierdut lupta cu viața din cauza rănilor, la o săptămână după ce a fost rănit prin împuşcare ”în cap”. Atacatorul voia să-i fure maşina, la Washington, relatează Sky News şi Fox 5.

Trump calls for federal government to ‘take over DC’ in the wake of Mike Gill’s murder. @fox5dc‘s Tom Fitzgerald. @FitzFox5DC reports. https://t.co/kSeEDo3buq pic.twitter.com/8dedgOjaQ8

— Shomari Stone (@shomaristone) February 6, 2024