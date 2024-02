Fostul președinte Donald Trump a distribuit pe rețelele de socializare o postare ciudată în care își întreabă urmăritorii dacă ei cred că seamănă cu Elvis Presley. Într-o postare pe Truth Social, sâmbătă, Trump a împărtășit o fotografie cu o jumătate din fața sa îmbinată cu fața Regelui Rock and Roll-ului.

Nu este clar ce a inspirat postarea, dar fostul președinte s-a asemănat adesea cu figuri istorice proeminente, inclusiv Nelson Mandela, Abraham Lincoln și chiar cu celebra pictură Mona Lisa a lui Leonardo da Vinci.

Mulți au intrat pe rețelele de socializare pentru a-l ironiza pe Trump pentru comparația aleatorie. Un cont X numit „Republicanii împotriva lui Trump” a postat pur și simplu o definiție a tulburării narcisiste de personalitate ca răspuns.

“Narcissistic personality disorder is a mental health condition in which people have an unreasonably high sense of their own importance. They need and seek too much attention and want people to admire them. People with this disorder may lack the ability to understand or care… pic.twitter.com/Je0H55VCx1

