Bursele din Asia s-au prăbuşit luni, pieţele fiind panicate de taxele vamale impuse de președintele SUA, Donald Trump, şi de represaliile Chinei. Acţiunile asiatice au plonjat pe toată linia.

Contractele futures pe piaţa bursieră din SUA s-au tranzacţionat în scădere puternică, investitorii temându-se că tarifele vamale ale SUA ar putea duce la creşterea preţurilor, scăderea cererii şi, eventual, la o recesiune globală.

Bursa din Tokyo, Japonia, a încheiat ziua în scădere cu 7,82%. Bursa din Seul, Coreea de Sud, a încheiat ziua în scădere cu 5,6%.

Bursa din Sydney, Australia, a încheiat şedinţa de luni cu o pierdere de 4,23%. Indicele emblematic australian S&P/ASX 200 a atins 7.343,30 puncte, cel mai scăzut nivel de la sfârşitul anului 2023 până acum.

Miliardarul american Bill Ackman, un manager de fonduri care a sprijinit candidatura lui Donald Trump la alegerile prezidențiale, a cerut ca taxele vamale să fie suspendate pentru a evita „un război nuclear economic”. Potrivit spuselor sale, liderul american are posibilitatea de a solicita o pauză de 90 de zile.

Acesta a avertizat că, dacă SUA vor lansa „un război nuclear economic” asupra fiecărei țări din lume, își vor deteriora grav reputația față de restul lumii și le vor lua decenii pentru a se reabilita.

The country is 100% behind the president on fixing a global system of tariffs that has disadvantaged the country. But, business is a confidence game and confidence depends on trust.

