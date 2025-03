Donald Trump a susținut primul discurs în fața Congresului de la revenirea sa la Casa Albă, captivând o audiență numeroasă.

Fără anunțuri surprinzătoare, președintele s-a axat pe realizările mandatului său și pe temele interne care i-au definit campania.

A atins, de asemenea, aspecte ale politicii externe, discutând despre Ucraina, Groenlanda și Canalul Panama.

Trump a vorbit timp de 100 de minute, doborând recordul precedent deținut de Bill Clinton, care vorbise 88 de minute. Președintele a transmis un mesaj de forță, subliniind că America se află pe un drum ascendent.

Unul dintre cele mai discutate momente ale discursului a fost promisiunea că în timpul mandatului său steagul american va fi plantat pe Marte.

Anunțul a fost întâmpinat cu entuziasm de Elon Musk, prezent la eveniment. Trump a reafirmat că SUA trebuie să conducă în explorarea spațială.

Trump a dezvăluit că a primit o scrisoare de la președintele ucrainean Volodimir Zelenski, semnalând dorința Ucrainei de a negocia o pace durabilă.

„Scrisoarea spune: „Ucraina este pregătită să vină la masa negocierilor cât mai curând posibil pentru a aduce pacea durabilă mai aproape. Nimeni nu doreşte pacea mai mult decât ucrainenii. El spune: ‘Eu şi echipa mea suntem gata să lucrăm sub conducerea puternică a preşedintelui Trump pentru a obţine o pace durabilă. Apreciem cu adevărat cât de mult a făcut America pentru a ajuta Ucraina să-şi menţină suveranitatea şi independenţa. În ceea ce priveşte acordul privind mineralele şi securitatea, Ucraina este pregătită să îl semneze în orice moment convenabil pentru dvs”.

Liderul american a menționat și discuții cu Rusia, sugerând că există disponibilitate pentru un acord.

„Apreciez că a trimis această scrisoare, tocmai am primit-o cu puţin timp în urmă. În acelaşi timp, am avut discuţii serioase cu Rusia şi am primit semnale puternice că sunt pregătite pentru pace. Nu ar fi frumos?” – a completat Trump.