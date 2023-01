Un patinator artistic ucrainean, care a concurat cândva la Jocurile Olimpice de Tineret, a fost ucis în luptă în timp ce ajuta la apărarea țării sale de invazia rusă, potrivit unui oficial ucrainean.

Dmytro Sharpar, care avea doar 25 de ani, a murit în luptele de lângă Bakhmut, un oraș din regiunea puternic disputată a Donbasului.

Marți, Anton Gerașcenko, consilier la Ministerul ucrainean de Interne, i-a adus un omagiu lui Sharpar în timp ce a împărtășit vestea pierderii acestuia.

„Patinatorul artistic ucrainean Dmytro Sharpar a murit în luptă lângă Bakhmut. Dmytro era un patinator artistic talentat, a concurat la Jocurile Olimpice de tineret. El va rămâne pentru totdeauna 25 de ani. RIP, Dmytro”, a scris el pe Twitter.

Pierderea lui Sharpar a fost deplânsă în lumea patinajului artistic, iar revista International Figure Skating (IFS), care se ocupă de acest sport, a confirmat decesul acestuia.

„Dmytro Sharpar, un fost patinator artistic ucrainean din Harkov, a murit în apropiere de Bakhmut. El avea 25 de ani. A fost medaliat cu argint la campionatul Ucrainei și a intrat în top 10 la Jocurile Olimpice de Tineret din 2016. Condoleanțe familiei și apropiaților patinatorului”, a scris pe Twitter IFS Magazine.

Anunțul făcut de revistă, luni, a reluat o postare a unui cont ucrainean, care a inclus imagini cu Sharpar interpretând cu un partener pe gheață. Au fost raportate foarte puține detalii despre circumstanțele morții lui Sharpar și nu se știe exact când și cum a murit.

