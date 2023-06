Știrea zilei pe piața media. Cunoscutul prezentator Alexandru Constantin a decis că este momentul să se întoarcă la România TV.

„Dragilor, am o veste minunată să vă împărtășesc! După o pauză de 7 luni, revin pe sticlă și mă întorc în mijlocul vostru. M-am simțit onorat să am această oportunitate de a mă dezvolta și de a explora noi orizonturi, iar acum simt că este momentul potrivit să revin în lumea știrilor. Aveți încredere că aduc cu mine pasiunea și dedicarea de care m-am bucurat întotdeauna. Sunt pregătit să vă aduc cele mai proaspete și relevante informații, dar și să vă fiu alături în momentele importante. Așadar, rămâneți aproape pentru că aventura începe din nou!”, a fost mesajul transmis pe Facebook de Alexandru Constantin.

El a mai pus o postare în care anunță că a și început job-ul la România TV.

„Vine weekendul, după care, începând de luni, ne vedem zilnic, la știrile matinale. Ma întorc, după mai bine de 6 luni de pauză, la Romania TV, televiziunea de știri nr. 1. Ne începem împreună ziua, când vă aștept la orele 6, 7, 8 si 9 cu știrile dimineții”, a anunțat pe pagina sa de socializare Alexandru Constantin.

Amintim că, în iunie 2021, Alexandru Constantin și-a dat demisia de la Prima TV, postul de televiziune unde a lucrat timp de 13 ani. Anunțul a fost făcut la acel moment de el, pe pagina sa de Facebook.

„Dragii mei, de fiecare dată am împărtășit cu voi fiecare pas pe care l-am făcut. Împreună, am construit emisiuni, interviuri, momente de televiziune pe care le prețuiesc. Astăzi am de făcut un anunț. După 13 ani pe care i-am petrecut în Prima TV, a venit momentul să spun DA următorului pas în carieră mea și să părăsesc televiziunea în care m-am format că jurnalist”, a scris atunci pe Facebook.

El a susținut că nu renunță la aparițiile pe micul ecran și deja a semnat cu nou contract cu o altă televiziune din România. A fost vorba de România TV.

„Ne vom revedea, în curând, la pupitrul știrilor Day Time și Prime Time, la o altă televiziune. Închei un capitol în care am întâlnit mulți oameni deosebiți, cărora le sunt recunoscător. Deschid următorul capitol cu multă determinare de a construi mai departe momente semnificative împreună. De abia aștept! Revin cu detalii cât de repede!”, a mai dezvăluit el.

Alexandru Constantin a făcut echipă o bună perioadă cu Diana Bart, cea care prezenta emisiunea „Hai cu fetele”, de la Prima TV.