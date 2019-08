Claudiu Lascoschi a fost invitat luni seară la emisiunea Sinteza Zilei și a avut o prestație care a enervat pe toată lumea. Când Mihai Gâdea i-a indicat că Gheorghe Dincă ar fi fost implicat într-o rețea de trafic de persoane în Bari, Italia, acesta i-a replicat că nu este adevărat pentru că el știe sigur de la clientul său că nu a fost așa.

Avocatul i-a spui lui Mihai Gândea că acesta nu poate înțelege exact cum stau lucrurile din punct de vedere judiciar, dar el ca profesionist își dă seama imediat dacă un client al său minte sau spune adevărul, ceea ce jurnalistul n-ar fi capabil, în concepția reprezentantului lui Dincă. Așa că el într-un minut a înțeles că monstrul din Caracal i-a spus adevărul atunci când a susțiunut că nu a făcut nimic ilegal Italia, ba chiar este convins că cel pe care-l apăra a lucrat pe șantier în Bari. Replica halucinantă cu minutul îi aparține.

Mihai Gâdea, de-a dreptul uluit de afirmațiile incredibile ale lui Lascoschi, care au continuat pe parcursul întregii emisiuni, a ridicat tonul la acesta de mai multe ori, nevenindu-i să creadă parcă ce aude.

„Să ştiţi că, la un moment dat, el conştientiza ceea ce a făcut şi care este situaţia, vizavi de opinia publică. L-am întrebat dacă îşi dă seama ce părere are lumea de afară şi a spus că lumea are dreptate să îl judece la modul dur. Sub acest aspect se poate spune că se căieşte, nici măcar nu a încercat să dea justificări, şi nici nu a vrut asta!”, a spus Claudiu Lascoschi, care este avocat în baroul București, la Antena 3.

În momentul de față, Gheorghe Dincă are trei avocați din oficiu. Nimeni nu înțelege de ce are nevoie să fie reprezentat de atâția oameni plătiți din bani publici.

