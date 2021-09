UMILINȚĂ CRUNTĂ pentru toată România! Decizia revoltătoare luată chiar la noi în țară. Este scandalos

Subprefectul judeţului Covasna, Dulany-Balogh Szilard, care a deschis ceremonia, a declarat că această zi are o semnificaţie deosebită, deoarece Sfântu Gheorghe a fost primul oraş din Ardealul de Nord eliberat de sub ocupaţie străină.

În toate aceste lupte, Armata Română nu a fost singură, a fost permanent sprijinită de românii locului care vedeau în vitejii ostaşi nădejdea sigură a eliberării lor de sub ocupaţie şi a câştigării libertăţii naţionale. Din rândul acelor viteji de la începutul lunii septembrie 1944 au făcut parte generalul Grigore Bălan, locotenentul David Păiş, caporalul Gheorghe Arambaşa, dar şi numeroşi alţi eroi ale căror nume nu sunt cunoscute, care şi-au dat viaţa pentru reîntregirea ţării.

Comandantul Garnizoanei Sfântu Gheorghe, lt. col. Dorin Neagu a declarat că 8 septembrie reprezintă o zi importantă pentru Armata Română, marcând una dintre „cele mai frumoase victorii” ale acesteia.

În acest an, autorităţile locale nu au arborat drapelul tricolor pe turla instituţiei, deşi conducerea Garnizoanei Militare Sfântu Gheorghe afirmă că a solicitat din timp acest lucru.

„Eu nu am primit nicio astfel de cerere. Domnul primar şi domnişoara viceprimar sunt plecaţi, deci, dacă era, trebuia să ajungă la mine (…). Eu nu am văzut nicio cerere. Dacă primeam, sigur se aproba, ca în fiecare an pe 8 septembrie, când sunt ceremoniile” , a declarat viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, Toth Birtan Csaba, potrivit agerpres.ro.