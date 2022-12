Steagul secuiesc al județului Covasna poate fi folosit în continuare în mod oficial. Decizia a fost luată de ÎCCJ și este definitivă. Ea vine după ce Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș au depus la Curtea de Apel Brașov o cerere de chemare în judecată a Guvernului și a județului Covasna.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a decis că steagul județului Covasna poate fi folosit în continuare în mod oficial. În decembrie 2021, a fost depusă la Curtea de Apel Brașov o cerere de chemare în judecată a Guvernului României și a județului Covasna, prin care solicita anularea HG 989/2021 privind aprobarea modelului steagului județului Covasna.

Steagul adoptat de județul Covasna va rămâne în continuare oficial

„Înalta Curte de Casație și Justiție ne-a dat dreptate: steagul adoptat oficial de județul Covasna va rămâne în continuare oficial. Acțiunea Forumului Civic și a ADEC a fost neîntemeiată. Este clar că s-a dorit încingerea spiritelor. Am primit acest „cadou” de Crăciun, rău intenționat, exact acum un an. Adevărul a fost însă de partea noastră. Am parcurs căile judiciare și s-a dovedit că totul a fost în regulă cu hotărârea de guvern, inclusiv cu steagul județean aprobat în aceasta” – a subliniat președintele Consiliului Județean Covasna, Tamás Sándor, citat de Mediafax.

La data de 11 iunie 2015, a fost publicată legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea steagurilor proprii de către unitățile administrativ-teritoriale. Consiliul Județean Covasna a depus în același an documentația către MDRAP. Sesizarea Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș a fost depusă ulterior demarării procedurilor legale. În cele din urmă, la data de 15 septembrie 2021, Hotărârea de Guvern nr. 989/2021 privind aprobarea modelului steagului județului Covasna a fost publicată în Monitorul Oficial.

Chemare în judecată a Guvernului României și a Județului Covasna

Ca urmare a acestei hotărâri, s-a procedat la arborarea steagului oficial aprobat pe clădirile Consiliului Județean. La finalul anului 2021, Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș a depus la Curtea de Apel Brașov cererea de chemare în judecată a Guvernului României și a Județului Covasna, prin care solicita anularea HG 989/2021 privind aprobarea modelului steagului județului Covasna. Pe cale de consecință, Curtea de Apel a anulat hotărârea de guvern, sentință la care județul Covasna și Guvernul României au formulat recurs. În proces, a intrat ca intervenientă Asociația Civică pentru Demnitate în Europa. Prin decizia din data de 19 decembrie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursurile formulate de pârâții Guvernul României și UAT județul Covasna și a respins acțiunea ca neîntemeiată.

În același timp, ÎCCJ a respins și cererea de intervenție formulată în nume propriu de intervenientă, Asociația Civică pentru Demnitate în Europa, admițând în schimb cererea de intervenție accesorie, formulată de intervenienta Asociația „Sepsireform”, care s-a poziționat în favoarea oficializării steagului județului Covasna.