Andrei Caramitru susține că România nu are bani pentru a susține o astfel de lege. Acesta consideră că Legea Pensiilor este egală cu falimentul.

Mai mult, Caramitru o jignește grav pe cea care se află în fruntea Guvernului.

„Legea pensiilor a fost votată. Din păcate – acei bani nu există. Nu mai sunt bani nici pentru încălzirea Bucureștiului sau pentru cheltuieli minore. Asta înseamnă faliment sigur. Va mai dura un pic, cateva luni probabil. Multi dintre voi sunteți in vacante, va gândiți ca totul e ok cu job-ul vostru. Că e in regula. Suntem însă toți intr-un avion care planează peste ocean, care nu mai are combustibil și care e “condus” de o țoapă nebună și analfabetă”, a scris Andrei Caramitru pe pagina de Facebook.

