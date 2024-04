PNL-PSD nu renunță la Cătălin Cîrstoiu! Premierul României, Marcel Ciolacu, a spus că, în cadrul coaliției de guvernare, nu s-a pus problema retragerii candidaturii lui Cătălin Cîrstoiu pentru funcția de primar general al Capitalei, în ciuda acuzațiilor care i-au fost aduse.

A recunoscut, totuși, că au existat discuții în cadrul coaliției de guvernare despre anumite aspecte.

Crede că cea mai potrivită abordare ar fi să țină o conferință de presă pentru a răspunde la toate acuzațiile care i-au fost aduse. Cătălin Cîrstoiu ar trebui să iasă în fața presei și să explice situația bucureștenilor. El personal nu îi va cere lămuriri. Este responsabilitatea sa să clarifice situația.

Momentan, nu există nicio dovadă că el a luat bani sau a încălcat legea. Până acum, nimeni nu l-a trimis la un organ de cercetare penală.

„Abordarea cea mai corectă e să facă o conferință de presă și să răspundă la toate acuzațiile. Nu am avut această discuție nici cu domnul Ciucă, nici cu Cătălin Cîrstoiu despre retragere. Am avut discuții în Coaliție, cum și dvs aveți în redacții privind anumite lucruri sesizate. E normal că am avut aceste discuții cu staffurile tehnice și cu oamenii politici. Nu am avut o discuție punctuală de a retrage pe cineva sau de a veni alt candidat.

Primul pas e să țină această conferință. Nu putem merge mai departe dacă nu lămurim toate aceste acuzații. După ce iau în calcul că domnul Cîrstoiu trebuie să iasă în fața presei și să explice toate aceste acuzații. Nu trebuie să mi se explice mie, trebuie să se explice bucureștenilor toate aceste acuzații. Eu nu i-am cerut lămuriri, trebuie să explice bucureștenilor, eu sunt premier și co-președinte al unei coaliții. Nu sunt nici judecător, nici specialist de la ANI, așa cum a explicat și Clotilde Armand – a luat bani de la primărie în timp ce era primar.

Domnul Cîrstoiu va ieși și va explica, nu e trimis în judecată, nimeni nu a trimis la un organ de cercetare penală ceva în ce-l privește. Cu adevărat, trebuie să iasă să explice. Haideți întâi ca domnul Cîrstoiu să vină să dea explicații. Nu riscăm nimic fiindcă nu și-a depus încă candidatura.

Până atunci, trebuie să țină o conferință de presă să lămurească toate aspectele. Eu nu sunt nici procuror, nici judecător, nici inspector ANI, eu sunt om politic, nu eu iau decizii în justiție și nu comentez o decizie a unui magistrat. Pentru că l-am desemnat pe domnul Cîrstoiu, e corect să iasă în public să explice. Momentan nu a dovedit nimeni că a luat vreun ban sau că a încălcat legea”, a declarat, miercuri, premierul României într-o conferință de presă ce a avut loc la Doha, Qatar.