UPDATE: Prima reacție a lui Florin Cîțu după votul privind guvernul.

Președintele PNL, Florin Cîțu, a anunțat șansele pe care le are guvernul Ciucă la votul de susținere de săptămâna viitoare din Parlament.

„Dumneavoastră scoateți tot felul de discuții cu președintele Klaus Iohannis. Noi v-am prezentat argumentele pentru care mergem mai departe. PNL a arătat responsabilitate, Sunt sigur că vom discuta și cu celelalte partide. Sunt decizii pe care le iau forurile statutare ale PNL. Am avut discuții cu memebrii Parlamentului, discuții pe care le vom avea și în perioada următoare. Strategia este să discutăm cu fiecare parlamentar în parte pentru a obține voturile necesare”, a explicat Florin Cîțu.

Trece sau nu guvernul Ciucă?

Acesta a adăugat că acest guvern va trece. Jurnaliștii au izbucnit în râs când apoi, Nicolae Ciucă, a spus că la cum arată cifrele, nu are șanse să treacă.

”Acest guvern va trece, veți vedea. E un guvern care poate să guverneze România, are soluții pentru perioada următoare. Social-democrații au spus că nu s-a luat o decizie, ci urmează să se ia o decizie în perioada următoare.”, a anunțat Florin Cîțu care apoi a fost completat de Ciucă.

”Nu am să îmi depun mandatul. Așa cum arată cifrele, guvernul nu are șanse să treacă. A fost destul de multă inflexibilitate în negociere, am constatat că nu vom ajunge la o majoritate. Ținând cont de situația în care ne găsim, am hotărât să merg cu programul de guvernare și cabinetul în Parlament pentru că mai este timp până miercuri, e timp de reflecție pentru fiecare parlamentar.”, a transmis Nicolae Ciucă.

Știre inițială:

Conducerea PNL a votat, în cursul zilei de vineri, lista miniștrilor cu care premierul desemnat de Klaus Iohannis, Nicolae Ciucă, se va prezenta în fața Parlamentului pentru a obține votul de învestitură. Un singur liberal s-a abținut, Gigel Știrbu, restul au votat în unianimitate, mai spun premierul desemnat și premierul interimar. Lista miniștrilor este formată din reprezentanți PNL și UDMR.

Lista finală de miniștri a fost votată de conducerea PNL

Biroul Executiv al PNL a aprobat vineri programul de guvernare şi lista de miniştri din Cabinetul Ciucă, în care Alina Gorghiu va deţine portofoliul Justiţiei şi Cătălin Predoiu pe cel al Apărării. Lista de miniştri a fost aprobată cu o singură abţinere, iar programul de guvernare, în unanimitate.

Premierul desemnat, Nicolae Ciucă, a anunțat vineri, după ședința BEX PNL, că s-a votat ca din lista guvernului pe care o va prezenta în Parlament să se numere:

Lista guvernului va fi votată sâmbătă și de Biroul Politic Național

Liderul PNL Florin Cîţu a anunţat că lista Guvernului şi programul de guvernare aprobate de Biroul Executiv vor fi votate sâmbătă de Biroul Politic Naţional.

”Am prezentat în BEx propunerile pentru ministere. PNL va propune pentru Ministerul Justiâiei pe Alina Gorghiu, pentru Economie pe Florin Roman, la Apărare pe Cătălin Predoiu., la Ministerul Agriculturii pe Mircea Fechet şi la Cercetare pe Robert Sighiartău”, a declarat premierul desemnat Nicolae Ciucă.

PNL au amânat ședința Biroului Executiv pentru ora 15.00. Aceasta a avut loc la sala Grupului PNL din Camera Deputatilor. Inițial, ședința fusese convocată pentru ora 11, pentru a discuta lista de miniștri cu care premierul desemnat, Nicolae Ciucă, se va prezenta sâmbătă, în Parlament.

BEX propune lista de miniștri, urmând ca recomandările să fie validate în Biroul Permanent. În urma discuțiilor liderilor Partidului Național Liberal împreună cu președintele Klaus Iohannis de joi seară, s-a decis să se continue cu varianta unui guvern minoritar, alături de UDMR.