Ruşii au cedat în faţa mamei lui Aleksei Navalnîi. Kira Iarmîș, purtătoarea de cuvânt a lui Aleksei Navalnîi, a anunțat sâmbătă că trupul neînsuflețit al opozantului rus a fost predat mamei sale.

La acest moment, Ludmila Navalnaia se află în continuare la Salehard, un oraş din regiunea arctică a Rusiei. Trupul fiului său se află la morga spitalului de acolo.

Până la acest moment, nu se ştie dacă Aleksei Navalnîi va putea fi înmormântat potrivit tuturor ritualurilor dorite de familie. Kira Iarmîș scrie că va veni public şi cu alte detalii, pe măsură ce le va avea.

Alexey’s body was handed over to his mother. Many thanks to all those who demanded this with us.

Lyudmila Ivanovna is still in Salekhard. The funeral is still pending. We do not know if the authorities will interfere to carry it out as the family wants and as Alexey deserves. We…

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 24, 2024