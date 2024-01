Donald Trump vs ordinea mondială. Yuval Noah Harari, actualul consilier al preşedintelui executiv la Forumul Economic Mondial, crede că există o probabilitate ridicată ca Donald Trump să fie reales în funcția de președinte al SUA. O posibilă victorie a lui Donald Trump ar putea avea consecințe semnificative asupra ordinii mondiale.

În prezent, Donald Trump abordează deschis această perspectivă. În plus, ar încerca să instige un conflict între patriotism și globalism, deși aceste două concepte nu sunt neapărat excluzive. Mulți politicieni creează o falsă dihotomie, prezentând o viziune binară a acestei lumi, sugerând că oamenii ar trebui să aleagă între patriotism și globalism, între loialitatea față de țara lor și loialitatea față de un fel de guvern mondial.

Yuval Noah Harari este un istoric israelian și profesor titular la departamentul de Istorie al Universității Ebraice din Ierusalim, Israel. Este renumit în lumea întreagă datorită cărților „Sapiens: Scurtă istorie a omenirii” și „Homo Deus: Scurtă istorie a viitorului”.

Top agenda contributor for the World Economic Forum Yuval Noah Harari, describes how a Trump victory in 2024 would be a, “death blow to what remains of the global order” (New World Order).pic.twitter.com/JVUkYjqd9o

