Într-o mișcare care promite să aibă ecouri internaționale, Donald Trump a cerut Pentagonului să pregătească opțiuni pentru ca Statele Unite să revină asupra Canalului Panama, un punct strategic de pe hartă pe care fostul președinte îl consideră acum sub influența Chinei.

Potrivit unor surse din interiorul administrației, citate de rețeaua NBC, există două scenarii pe masă: trimiterea trupelor americane în coordonare cu autoritățile panameze sau, într-o variantă mult mai dură, utilizarea forței pentru a recăpăta controlul. Rămâne de văzut cât de mult va coopera armata panameză cu Washingtonul, iar acest detaliu poate face diferența între o acțiune de proporții sau o escaladare inutilă a tensiunilor.

Trump nu se sfiește să spună că vrea Canalul înapoi. A făcut-o de mai multe ori în ultimele săptămâni, iar declarațiile sale sunt susținute de o acuzație directă la adresa Chinei, care, potrivit președintelui american, ar fi „preluat controlul” asupra acestei infrastructuri vitale.

Panama a respins cu fermitate aceste acuzații, dar Trump a revenit asupra subiectului și săptămâna trecută, în fața Congresului, când a asigurat că „SUA vor recupera Canalul Panama”. O promisiune care aduce în prim-plan nu doar relațiile cu China, ci și felul în care Washingtonul vede poziționarea sa pe harta globală.

Într-o altă mișcare surprinzătoare, Donald Trump a stârnit un moment de disconfort pentru Mark Rutte, secretarul general al NATO, atunci când a revenit asupra ideii anexării Groenlandei.

President Trump on the annexation of Greenland: „I think it’ll happen…We need that for international security.” pic.twitter.com/6PL6vfRKpR

— Julia 🇺🇸 (@Jules31415) March 13, 2025