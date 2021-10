Anul 2020 a reprezentat o perioadă de expansiune pentru compania ieșeană Global Tech. Firma si-a dezvoltat directiile de bussines investind atat in cresterea gamei de produse ofertate cat si in dezvoltarea propiilor produse, lucru ce a determinat mărirea numărului potențial de clienți.

De mai bine de 20 de ani compania ieșeană Global Tech și-a extins serviciile și către domeniul alimentării cu energie și a început să ofere soluții în alimentarea cu energie de siguranță (grupuri electrogene), alimentarea cu aer comprimat industrial, alimentarea cu apă, inclusiv tratarea apelor curate și reziduale. Pe lângă aceste servicii, Global Tech activează și pe piață alimentării cu energie alternativă si sustenabilă.

De peste 30 de ani compania Global Tech își desfășoară activitatea pe tot teritoriul țării. Unul dintre factorii care au ajutat compania să devină un important jucator in piata retail cu echipamente industriale, edilitare, construcții și de agricultură au fost partenerii importanți din sectorul industrial si constructii.

În prezent, compania deține trei showroom-uri: unul deschis în Vaslui (Strada Stefan cel Mare nr.11) şi două în Iaşi (B-dul Poitiers nr. 2 respectiv în Șoseaua Păcurari nr. 86A). Din 2001, afacerea s-a lansat si în mediul digital cât și pe plan național prin intermediul magazinului online www.tools.store.ro.

GETEQA- jucătorul român de pe piața grupurilor electrogene

Geteqa a apărut pe piață în anul 2015 datorită creșterii crescute din partea pieței. Prin acest proiect compania Global Tech a subliniat dorința de dezvoltare care există neîncetat încă din anul 1991. Domeniul principal în care activează compania aparținătoare Global Tech este cel al grupurilor electrogene. În prezent, în fabrica Geteqa se produc grupuri electrogene cu puteri cuprinse între 20-300 kva care sunt echipate cu motoare de top performance de la producători europeni consacrați precum: FPT-Iveco, Perkins, Mitsubishi, Honda sau variante economice de la producători renumiți din China precum: Kofo, Apha-R, Diamond Diesel, Ricardo și Sdec.

Un alt domeniu în care Geteqa este specializată este prelucrarea metalică. Compania prelucrează tevi și tablă de la momentul proiectării, până la asamblare inclusiv. De la proiecte simple -carcase pentru tablouri electro-aparataj pina la cele mai complexe-module pentru linii de turnare a sticlei sau containere pentru transport aerian. Astfel, echipa se asigură că oferă calitate la cel mai înalt nivel.

Tools Store, unul dintre primele magazine de scule din online

O altă realizare răsunătoare a companiei Global Tech o reprezintă deschiderea magazinului Tools Store. Ideea de a deschide unul dintre primele magazine de scule online din Romnia îi aparține fondatorului Global Tech, Dumitru Cucu. Așa a luat naștere site-ul tools.store.ro care are un portofloiu de peste 4.500 de produse și o poziție de SEO foarte bine structurată. Magazinul este susţinut de o echipă de consilieri cu experienţă în vânzarea echipamentelor, stând la dispoziţie în orice moment cu informaţii tehnice despre produse şi modul lor de utilizare. Depozitul fizic al magazinului online Tools Store găzduieşte peste 1900 de produse care sunt disponibile pentru livrarea imediată.

Global Tech, un imperiu construit dintr-un vis

Compania Global Tech a fost un proiect care a luat naștere datorită viziunii și pasiunii unui singur om. Dumitru Cucua fost omul din spatele întregului grup. Viziunea sa și dorința neîncetată de dezvoltare a brandului a adus Global Tech în poziția în care se află astăzi și anume unul dintre cei mai importanti retaileri de utilaje și echipamente de pe teritoriul Moldovei. Chiar si dupa prematura lui disparitie in anul 2016, echipa manageriala a reusit sa duca mai departe viziunile fondatorului, sa definitiveze proiectele incepute si sa continue directiile de dezvoltare ale companiei.

“Indiferent de obstacolele intalnite in viata, in bussines este foarte important sa crezi mai departe in visele tale si principiile pe care te ghidezi, iar pentru a le implini ai nevoie de o echipa puternica. Forta si rezultatele unei companii sunt date de fiecare membru din echipa. Când am preluat acest proiect din postura de director general in 2016, nu m-am gândit nicio clipă la complexitatea lui. Am pornit la drum doar cu dorința de a oferi și altora servicii și produse pe care mi-ar fi plăcut să le găsesc pe piață în acel moment, mai ales compania avea o strategie si o viziune pe termen lung, ce trebuia doar continuata. Dezvoltarea brandului Global Tech a venit natural, treptat și după multe investiții în tot ceea ce înseamnă evoluție: studii, utilaje, echipamente, personal etc.

Activitatea firmei s-a extins cooptând noi produse și branduri în portofoliu, deschizând noi parteneriate, intrând pe alte piețe și adresându-ne unei categorii din ce în ce mai largi de clienți. In acelasi timp am resusit sa producem in Romania grupuri electrogene sub brandul propiu Geteqa, benificiind de experinta noastra de peste 20 ani in acest domeniu. Ne dorim sa fim pentru cat mai multe produse nu doar un re-vanzator al brandurilor de afara cat si un producator autohton si de ce nu in cel mai scurt timp un exportator de produse romanesti. Romania are capacitatea si posibilitatea de a produce intern tot mai multe echipamente folosite in viata noastra de zi cu zi.

Astăzi, nici nu știm când au trecut 30 de ani, însă comunitatea adunată în tot acest timp în jurul a tot ceea ce înseamnă Global Tech ne confirmă faptul că de fapt sărbătorim succesul, nu neapărat anii. Cea mai mare satisfacție a noastră constă în parteneriatele pe care ne avem, în numărul clienților care crește de la o zi la alta, dar și în feedback-ul mulțumitor pe care îl primim de la toți cei care ne acordă votul lor de încredere. Nu știm cu va arăta viitorul, însă avem certitudinea că vom continua să fim cea mai bună versiune a noastră indiferent de vremuri bune sau mai puțin bune.” a declarat Alexa Ionel, director general al companiei Global Tech.

Global Tech este dealer autorizat Makita, Karcher, Bosch,Coelmo, Teksan, Legrand, Aksa, Ruris, Honda, Alup, Rodcraft, Rems şi Rothenberger, plus alte peste 50 de branduri iar colaborările durabile şi de succes recomandă compania Global Tech publicului larg, la nivel naţional. Produsele comercializate de Global Tech pot fi vizionate în showroom-ul din Iași, situat în Șoseaua Păcurari, numărul 86A, unde este situat și depozitului companiei care are o suprafaţă de 200 mp, cât și service-ului şi birourile destinate vânzărilor B2B.

Makita Store a fost proiectat drept un spaţiu dedicat sculelor, echipamentelor şi accesoriilor specifice brandului, fiind primele magazine Makita Concept Store din Europa.



Descoperă activitatea Global Tech pe website-ul oficial https://globaltech.com.ro/ sau pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/GlobalTechIasi/.