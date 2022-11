Gabriel Andronache, CEO-ul companiei Transelectrica, a participat, luni, 28 noiembrie, la dezbaterea „Criza energetică și efectele pe termen lung“, în cadrul căreia a vorbit despre investițiile făcute de Transelectrica în sistemul energetic național.

Transelectrica desfășoară mai multe lucrări

La momentul de față, Transelectrica desfășoară lucrări pe linia între Smârdan și Gutinaș. În plus, segmentul din închiderea axului Banat este dat în exploatare și el.

„Transelectrica este o companie cu acționat majoritar de stat, 58,69% acțiuni. S-a spus la această întâlnire că, în general, discutăm numai despre viitor și nu discutăm despre prezent și ceea ce facem. Voi începe prin a spune ceea ce face Transelectrica, deoarece sunt proiecte începute care urmează să fie finalizate.

În urmă cu o lună, am fost pe brațul Borcea unde am ridicat doi stâlpi, cei mai înalți din România și din regiune, de 150 de metri. Comparativ, Turnul Eiffel are 314 metri. Sunt impresionanți, pentru a face trecerea liniei de 400 kilovolți, dublu circuit, Cernavodă-Stâlpu și pentru a putea ajuta la evacuarea energiei produsă în Dobrogea. Totodată, se lucrează în momentul de față la linia de 400 între Smârdan și Gutinaș, și, de asemenea, se lucrează la primul segment din închiderea axului Banat, ce înseamnă Porțile de Fier, Anina și Reșița.”, a punctat Gabriel Andronache.

A fost modificată modalitatea de finanțare a proiectelor

Andronache a relatat faptul că în contextul vremurilor atipice pe care le traversăm, a fost modificată, încă de la începutul anului, modalitatea de finanțare și structura de finanțare a proiectelor.

„Fiecare dintre aceste proiecte urmează să fie finalizate. Primul va fi finalizat în acest an, iar următoarele vor fi analizate anul viitor, ultimul dintre ele în Q3. Totodată, constatăm că trăim niște vremuri dificile, și am schimbat încă de la începutul anului modalitatea de finanțare, structura în care ne finanțăm.

Dacă până atunci aveam o structură cu 30% surse proprii, 60% ne îndreptam către credite și 10% către fonduri europene, acum mergem către 30% fonduri proprii, 45-50% fonduri europene și diferența luăm credite. De la început erau proiecte care erau la maturitate și ne-am îndreptat cu ele către banii cei mai ieftini care ne-au dus către fondul de modernizare, unde finanțarea este 100%.“, a evidențiat Gabriel Andronache.