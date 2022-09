Nicolae Ciucă și Virgil Popescu, trași la răspundere pentru petrecerea Transelectrica din Sibiu

Deputatul Daniel Florin Ghiță, din grupul parlamentar al Partidului Social Democrat (PSD) a transmis mai multe întrebări către prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, și ministrul Energiei, Virgil Popescu, cu privire la evenimentul care a avut loc în Sibiu, și unde au participat Transelectrica și Smart.

„Sunt arhicunoscute îngrijorarea si nemulțumirea crescânde ale majorității populației față de majorarea explozivă și nejustificată a facturilor la energie electrică, precum și preocupările Guvernului și Parlamentului României de a găsi soluții echitabile pentru cetățenii și agenții economici din țara noastră în această problemă ardentă”, arată deputatul PSD.

Petrecere de 50.000 de euro

Social-democratul mai spune că această petrecere a avut loc la Hotelul Hilton, un hotel de cinci stele din Sibiu. Deputatul Daniel Florin Ghiță spune că pentru această petrecere s-a alocat suma de 50.000 de euro și că banii provin din partea contribuabililor „jecmăniți”.

De asemenea, deputatul PSD mai spune că petrecerea ar fi trebuit să dureze trei zile, însă „bairamul” s-a încheiat a doua zi după apariția anumitor televiziuni.

„Într-un asemenea context critic, șefii și șefuleții de la doua importante companii naționale cu profil energetic, TRANSELECTRICA SA (societatea de transport a energiei electrice) și SMART SA (societatea de mentenanță a rețelei de transport a energiei electrice, care este o subsidiară a TRANSELECTRICA), ambele societăți cu capital integral de stat, s-au găsit să organizeze recent o întrunire-petrecere (un fel de bairam) la Hotelul Hilton din Sibiu (hotel de 5 stele), pentru care a fost alocată suma de 50 000 de euro din banii contribuabililor jecmăniți. Bairamul trebuia să dureze trei zile și trei nopți, în perioada 8-11 septembrie a.c., dar s-a spart a doua zi, toți participanții fugind ca potârnichile după ce angajați din cele două companii au sesizat anumite televiziuni, care au trimis reporteri la fața locului”, mai spune deputatul.

Deputatul PSD a venit cu o serie de întrebări pentru cei doi oficiali

Astfel, acesta a solicitat începerea verificărilor, iar mai apoi comunicarea constatărilor efectuate. Deputatul PSD are și o listă de întrebări pentru cei doi oficiali.

„Având în vedere considerentele expuse, vă solicit să dispuneți verificările de rigoare, să-mi comunicați constatările efectuate și măsurile dispuse, urmând să-mi răspundeți la următoarele întrebări:

1.Care au fost obiectul și scopul întrunirii-petrecere convocate in perioada 8-11.09.2022, la Hotelul Hilton din Sibiu, pentru care SMART SA, societate subsidiara a TRANSELECTRICA SA, a alocat suma de 50.000 de euro si la care au participat majoritatea sefilor de la cele doua companii nationale cu capital integral de stat?

2.Cum explicati alocarea si plata de catre SMART SA a unei sume atat de mari pentru o intrunire- petrecere în actualul context critic al majorării explozive a preturilor la energie, care afecteaza majoritatea populatiei Romaniei?

3.Cati si ce sefi din SMART SA si TRANSELECTRICA SA au participat la aceasta intrunire.petrecere, numele, prenumele si funcția acestora?

4.Daca la aceasta intrunire-petrecere au participat si directorul general al TRANSELECTRICA SA, Constantin Nodulu, si directorul general al SMART SA, Gheorghe Bolintineanu? Ce pregatire superioara au acestia si ce experienta in domeniul energetic si in domeniul managerial aveau la data numirii in funcțiile sus-menționate?

5.Care este valoarea contractelor atribuite, in ultimii 15 ani, de catre TRANSELECTRICA SA si SC SMART SA firmelor SC PRELCHIM SRL Râmnicu-Vlcea (patron Tudora Octavian), SC ELEMO SRL Constanța (patron Gârdea Pavel) si SC CRIȘENI SRL si SC DRAGSIL SRL din comuna Vama județul Satu Mare (patron Crian Mihai)? Ce oferte de preturi au făcut aceste firme comparativ cu altele? Daca aceste firme au executat integral lucrările atribuite? Cum explicați că pentru aceste firme au fost efectuate recepții fictive pentru lucrări neexecutate? Cum explicați favorizarea acestor firme?

6.Daca au fost efectuate intervenții in favoarea acestor firme de către foști si actuali demnitari ai statului român (miniștri, parlamentari, șefi din SRI, DGIPI sau IGP, ca, de exemplu, chestorul Popa Gheorghe, fost șef al IGP)?

7.Cum comentati afirmațiile unora dintre patronii acestor firme (anchetați si chiar arestați și condamnati pentru fapte de corupție, evaziune fiscală sau violență) în sensul că au achitat sume de ordinul zecilor sau sutelor de mii de euro, cu titlu de mit, unor directori generali si directori de la TRANSELECTRICA SA si SMART SA?”, spune deputatul PSD, Daniel Florin Ghiță.