Liderul PNL, Nicolae Ciucă, a anunțat, joi seară, că președintele României, Klaus Iohannis, nu se va muta în vila din Cartierul Aviatorilor, Sectorul 1, București. Potrivit spuselor sale, șeful statului nu a solicitat să se mute acolo. În plus, nu există nicio intenție de a se muta în acea locuință.

Nu el a secretizat Hotărârea de Guvern (HG) referitoare la clasificarea informațiilor despre vila aceea. Există două reglementări care prevăd că inițiatorul unui document stabilește caracterul de clasificare, nu autorul. Singura sa implicare a fost de a aproba schimbarea destinației imobilului. Cheltuielile nu intrau în atribuțiile premierului României.

Vă pot spune exact în conformitate cu prevederile documentelor pe care le-am aprobat, nu eu am secretizat acea hotărâre de guvern. Sunt două reglementări. Este vorba de o lege, legea 182 şi hotărârea de guvern 585, care prevăd foarte clar că iniţiatorul este cel care dă caracterul de clasificare unui document, nu cel care aprobă. Că atare, nu eu am secretizat acel document. Doi, nu am făcut nimic altceva decât să aprob schimbarea destinaţiei unui imobil.

Nu am cunoştinţă de cât a costat sau cât urmează să coste renovările. Preşedintele Iohannis nu a solicitat să se mute acolo. În momentul de faţă, vă pot spune că nu există şi nu se va muta în acea locuinţă”, a spus Nicolae Ciucă, joi seară, în cadrul unei conferințe de presă ce a avut loc la Sighișoara.