Tragedie în lumea fotbalului. După ce în săptămâna trecută, fotbalul iraninian anunțat decesul lui Mehrdad Minavand, care s-a stins din viață la doar 45 de ani, acum anunță și moartea lui Ali Ansarian, fost fotbalist la grupările Persepolis şi Esteghlal, dar şi fost component al echipei naţionale.

Potrivit ultimelor informații, fostul fundaş s-a stins din viaţă miercuri seară, la spitalul Farhikhtegan din Teheran, capitala Iranului. Potrivit theiranproject.com, acesta fusese internat în secția de terapie intensivă (ATI) în data de 21 ianuarie 2021.

În ceea ce privește caerira sa, totul a început în 1996 și a luat sfârșit se pare, chiar acum.

Ali Ansarian și-a început cariera de fotbalist în Fajr Sepasi în 1996, iar doi ani mai târziu s-a transferat la Persepolis. El a jucat, de asemenea, în naționala de fotbal a Iranului din 1998, când a debutat într-un meci contra Kuweitului, până în 2007.

Tragedie imensă în Iran

Vestea morții lui Ali Ansarian vine la puțin timp după ce, săptămâna trecută, Mehrdad Minavand, care a reprezentat Iranul la Cupa Mondială FIFA 1998, a pierdut, de asemenea, lupta cu noul coronavirus, la Teheran. La fel ca și Ali, Minavand a fost, de asemenea, jucător la Persepolis.

Iranianul a murit la scurt timp după ce a fost internat la unitatea de terapie intesiva a spitalului din Teheran. Minavand si-a inceput cariera la clubul de fotbal Pas din Teheran, in 1994, iar un an mai tarziu a semnat cu Persepolis. Aripa stanga a jucat pentru Sturm Graz si Charleroi in Belgia, inainte sa se intoarca din nou la Persepolis in 2002.

Minavand a evoluat in echipa nationala de fotbal a Iranului la Cupa Mondiala din 1998. Pentru nationala tarii lui a jucat 67 de meciuri si a reusit sa inscrie 4 goluri. In sezonul 1998-199 a castigat campionatul si cupa in Austria cu Sturm Graz.

Pe lângă cei doi mari jucători de fotbal, coronavirusul continuă să facă ravagii îîn iran. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Sănătății și Educației Medicale din Iran, Sima Sadat Lari a anunțat miercuri că Iranul a înregistrat 79 de noi decede cauzate de noul coronavirus în doar 24 de ore.

În ceea ce privește numărul total al deceselor, potrivit sursei citate, acesta se ridică la numărul de 58.189 de morți.