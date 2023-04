Așadar, un tren de pasageri ce transporta cel puțin 50 de persoane a deraiat marți, 4 aprilie, în Olanda. Potrivit informațiilor oferite de serviciile de urgență olandeze, accidentul s-a produs după ce trenul a lovit un echipament de construcție aflat pe calea ferată.

Accidentul s-a produs puțin înainte de ora locală 3.35 (4.35, ora României), când un tren care circula între Haga și Amsterdam a lovit o macara ce efectua lucrări pe calea ferată. În urma implactului, două vagoane au sărit de pe șine și au deraiat pe câmp, dar niciunul dintre ele nu s-a răsturnat. Un incendiu a izbucnit la ultimul vagon al trenului.

Câteva zeci de persoane au fost rănite, iar multe dintre ele se află în stare gravă, conform reuters.com

Serviciile olandeze de urgență au notat că echipele de salvatori s-au deplasat la locația accidentului care a avut loc la Voorschoten, un sat de lângă Haga. Unii dintre cei răniți au fost tratați la fața locului iar alții au fost duși la spital.

Totodată, agenția de presă ANP a transmis că primul vagon al trenului de noapte din Leiden către Haga a deraiat și a intrat într-un câmp după accident. Simultan, al doilea vagon s-a răsturnat pe o parte, în timp ce un incendiu a izbucnit în ultimul vagon. Incendiul a fost stins ulterior.

Relatările anterioare spuneau că trenul de pasageri s-a ciocnit cu un tren de marfă, potrivit sursei menționate.

În urma accidentului, căile ferate olandeze (NS) au transmis pe Twitter că trenurile dintre Leiden și părți ale orașului Haga au fost anulate.

„Un tren de pasageri a intrat în coliziune cu un echipament de construcții, probabil o macara care lucra la întreținerea căii ferate, în jurul orei 01:30 GMT. Dintre cele 4 vagoane de pasageri, vagonul din față a deraiat și a intrat pe câmp. Al doilea vagon a deraiat și a aterizat pe o parte. Al treilea vagon a rămas pe șine, iar al patrulea vagon a luat foc”, a notat Intelschizo într-o postare realizată pe Twitter.

„Cel puțin 50 de pasageri se aflau la bord în momentul coliziunii. Traficul feroviar între Leiden Central și Haga Central și Rotterdam Central a fost suspendat pentru moment, în timp ce echipele de intervenție continuă operațiunile de salvare a pasagerilor.

Autoritățile au declarat că este vorba despre un incident major, iar echipele de salvare au transmis un „cod 50”, ceea ce indică faptul că autoritățile se așteaptă la până la 50 de răniți. Trei elicoptere medicale au fost chemate la fața locului”, este scris în postarea respectivă.

#Voorschoten #Netherlands #TrainDerailment Voorschoten 🇳🇱 A passenger train collided with construction equipment likely a crane working on track maintenance around 01:30 GMT. Out of the 4 passenger carriages, the front carriage derailed and ploughed into a field. The second… pic.twitter.com/jgHQqw5rAv

„Today, in the southern part of Voorschoten, Netherlands, two trains collided with each other and one of the trains caught fire in one of its carriages. It’s been reported that several people were injured as a result of the collision”.#netherlandtrainaccdient pic.twitter.com/uVnGlQIfoU

