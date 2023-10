Cel puțin 10 persoane au fost ucise și 27 au fost rănite într-o coliziune între două trenuri de pasageri în statul indian Andhra Pradesh duminică.

Ministerul căilor ferate a precizat într-un comunicat citat de Reuters că două vagoane ale unuia dintre trenurile care transportau pasageri au deraiat, iar o anchetă preliminară a constatat că o „eroare umană” a dus la coliziune, între Alamanda și Kantakapalle.

Nagalakshmi. S, un oficial guvernamental de rang înalt staționat în Vizianagaram, un district din apropierea locului accidentului, a declarat pentru Reuters că 27 de persoane au fost rănite.

Accidentul a avut loc când trenul de pasageri Visakhapatnam-Rayagada s-a oprit din cauza ruperii unui cablu, iar trenul care venea din sens opus a intrat în el.

Autoritățile au cerut ca ambulanțele să fie trimise de urgență din Visakhapatnam și Anakapalli, cele mai apropiate districte de Vizianagaram.

Accidentul are loc la doar câteva luni după ce căile ferate de stat din India au suferit cel mai grav accident feroviar din ultimele două decenii, când 292 de persoane au fost ucise. În acel accident, un tren de pasageri a lovit un tren de marfă oprit, a sărit de pe șine și a lovit un alt tren de pasageri care venea din sens opus. Poliția a arestat trei angajați ai căii ferate sub acuzația de ucidere din culpă și de ascundere de probe.

Căile ferate indiene, a patra rețea feroviară ca mărime din lume, sunt un monopol de stat condus de Consiliul Căilor Ferate. Rețeaua feroviară trece printr-o transformare de 30 de miliarde de dolari, cu trenuri noi și stații moderne, în cadrul eforturilor premierului Narendra Modi de a stimula infrastructura.

#WATCH | Andhra Pradesh train accident | Rescue operations underway

6 people died and 18 injured in the Andhra Pradesh train accident: Deepika, SP, Vizianagaram pic.twitter.com/x2Rx13mfXf

— ANI (@ANI) October 29, 2023