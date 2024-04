„Operațiunea răzbunarea”, un atac pe scară largă al Israelului asupra Iranului, ar fi început în această dimineață. Conform unui oficial american intervievat de CNN, Israelul a efectuat o serie de atacuri în interiorul Iranului, generând o escaladare a tensiunilor în regiunea Orientului Mijlociu. Aceste atacuri sunt percepute ca o reacție la agresiunile recente ale Iranului din 13-14 aprilie.

Potrivit informațiilor furnizate de surse din SUA și preluate de CNN, obiectivele atacurilor israeliene nu au inclus instalațiile nucleare iraniene.

🚨🚨🚨 WW3 ALERT 🚨🚨🚨

ISRAEL JUST LAUNCHED A MASSIVE ATTACK ON IRAN AND IS RUMORED TO HAVE HIT CRITCAL NUCLEAR FACILITIES WHICH COULD CAUSE RADIATION TO LEAK OUT INTO THE WORLD ⚠️ pic.twitter.com/u73JZgYlUC

— Matt Wallace (@MattWallace888) April 19, 2024