Tragedie aviatică în Brazilia! Guvernatorului statului a precizat că 14 persoane aflate într-un avion de mici dimensiuni au murit sâmbătă după ce aparatul de zbor s-a prăbușit în statul Amazonas din nordul Braziliei.

Accidentul aviatic a avut loc în provincia Barcelos, la aproximativ 400 de kilometri de capitala de stat, Manaus.

Potrivit autorităților, victimele ar fi fost turiști. În momentul accidentului, regiunea se confruntă cu precipitații abundente, iar cea mai probabilă cauză este o eroare de pilotaj.

Compania aeriană Manaus Aerotaxi a emis un anunț care confirmă faptul că a avut loc un accident, dar nu oferă detalii despre numărul victimelor.

Forța aeriană braziliană a anunțat că anchetatorii de la Centrul de Investigare și Prevenire ale Accidentelor vor începe o anchetă cu privire la motivele prăbușirii aeronavei, un Embraer Bandeirante.

Se pare că printre cei decedaţi se află cetăţeni americani.

