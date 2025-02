În plus, 2024 a adus în prim plan schimbări pentru companie. Resource Partners, manager regional de fonduri private equity din Europa Centrala si de Est, a achiziționat 80% din capitalul ITH, din care face parte Vola.ro.

Industria aviatică, în creștere

Cu o ofertă limitată și o cerere tot mai mare, industria aviatică a continuat în anul 2024 trendul crescător al ultimilor doi ani. Conform unui raport IATA (International Air Transport Association) pentru anul 2024, traficul total de pasageri la nivel global a crescut cu 10,4% față de 2023 și a depășit cu 3,8% pragul din 2019 (înainte de pandemie).

În 2024, industria aviatică a înregistrat o creștere semnificativă. Valoarea tranzacțiilor pentru biletele de avion prin Vola a depășit 135 de milioane de euro. Acest lucru arată o creștere sustenabilă a pieței biletelor de avion și în România. Cifra de afaceri a companiei a crescut cu 31% față de anul precedent, ajungând la 23 de milioane de euro.

Totodată, numărul biletelor tranzacționate a înregistrat o creștere semnificativă de 49,3% comparativ cu 2023. Acest lucru a confirmat apetitul crescut al românilor pentru călătorii. S-a evidențiat și nevoia lor de a apela la o platforma de încredere, care le oferă suport în rezervarea zborurilor. În 2024, prețul mediu al unui bilet per pasager a fost de 199 de euro. Acest aspect reflectă atât cererea în creștere, cât și adaptabilitatea pieței la noile tendințe.

Nu în ultimul rând, ca o confirmare a expertizei și poziției sale pe piață, Vola.ro a stabilit parteneriate directe atât cu jucători de referință la nivel internațional, cât și cu companii aeriene locale de încredere. Printre partenerii internaționali se numără Turkish Airlines, LOT Polish Airlines, Lufthansa Group (incluzând Austrian Airlines, Lufthansa, Swiss Air, Air Dolomiti), Aegean & Olympic Air și Emirates. Pe plan local, Vola.ro a consolidat recent colaborarea cu HiSky. Astfel, a devenit agent autorizat în aeroporturile din Otopeni, Cluj și Timișoara, și cu Animawings. Compania a extins accesul pasagerilor la cele mai bune opțiuni de zbor.

2024, un an de transformare: Resource Partners accelerează expansiunea Vola.ro

În 2024, Vola.ro a mai făcut un pas important pentru expansiunea internațională a companiei. Resource Partners, un important manager regional de fonduri private equity din Europa Centrală și de Est, a achiziționat o participație de 80% din capitalul ITH din care face parte Vola.ro. Această tranzacție a generat noi oportunități pentru dezvoltarea grupului ITH la nivel internațional. De asemenea, a întărit poziția Vola.ro pe piață din România. Schimbarea a sprijinit totodată extinderea internațională a grupului. Resource Partners a păstrat și a susținut echipa de management Vola.ro. Astfel, a oferit un vot de încredere pentru gestionarea afacerii în viitor și pentru viziunea actuală privind dezvoltarea platformei.

„Pentru noi, 2024 a fost un an al depășirii limitelor, plin de provocări, dar și de realizări importante. Am înregistrat o creștere financiară semnificativă. Achiziția de către Resource Partners a marcat cel mai important pas spre extinderea noastră internațională. În același timp, ne concentrăm pe inovații menite să simplifice și să îmbunătățească experiență clienților în procesul de rezervare a zborurilor. 2025 va fi un an în care ne vom intensifica eforturile pentru a deveni alegerea principală a călătorilor care au nevoie de o platformă de încredere, capabilă să le ofere claritate și protecție în față regulilor impredictibile și adesea complicate ale companiilor aeriene”, a declarat Daniel Truică, CEO Vola.ro.

Expansiunea internațională și consolidarea brandului Vola.ro în România

Vola.ro continuă să își extindă prezența internațională, consolidându-și în același timp poziția de lider pe piața locală. Conform unui studiu realizat de Mercury Research în aprilie 2024, Vola.ro este cea mai cunoscută, utilizată și recomandată platforma de rezervări de zbor din România. Această recunoaștere vine și în urmă succesului campaniilor de comunicare. Vola este singurul brand românesc de turism premiat la Gala Effie Awards România cu două premii.

Unul dintre principalele atuuri ale Vola.ro îl reprezintă dezvoltarea de produse de călătorie inovatoare, de tip fintech. Acestea sunt completate de un serviciu de asistență clienți disponibil 24/7. Este conceput pentru a răspunde rapid și eficient nevoilor călătorilor. Conform studiului, 8 din 10 clienți se declară mulțumiți sau foarte mulțumiți de serviciile Vola.ro. Compania este singură din analiză care a înregistrat o creștere a satisfacției clienților.

În plus, pentru a răspunde nevoilor tot mai dinamice ale călătorilor, în mai 2024, Vola.ro a lansat serviciul Blocare preț. Acesta permite clienților să păstreze același tarif pentru un zbor timp de trei zile. Într-un context în care prețurile biletelor pot crește rapid din cauza cererii ridicate, această opțiune le oferă călătorilor mai multă siguranță și flexibilitate în planificarea călătoriilor.

Despre Vola.ro

Vola.ro este lider de piață în România, compania având o prezența puternică și în Polonia, Bulgaria și Moldova. De la înființarea din 2007, Vola.ro a înregistrat o creștere rapidă, extinzându-și constant atât cifra de afaceri, cât și numărul de angajați și clienți.

Vola.ro oferă o gamă completă de servicii de turism pentru persoane fizice și companii, inclusiv rezervări de bilete de avion, opțiuni de bilete rambursabile, hoteluri, vacanțe, asigurări de călătorie. În ultimii ani, compania s-a concentrat pe dezvoltarea unor servicii fintech inovatoare, cum ar fi Fast Refund, Trip Protect și Flex, menite să protejeze clienții de incertitudinea călătoriilor. Compania a fost, de asemenea, clasată pe primul loc în topul Deloitte Technology Fast 50 din Europa Centrală, timp de trei ani consecutivi.

