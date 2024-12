Împreună, SUA și China reprezintă aproape jumătate dintre cei 3.279 de miliardari la nivel global. Pe locul numărul 3 se situează India cu 271 de miliardari, iar pe locul 4 Marea Britanie (146).

SUA, care din 2023 are în plus 109 miliardari, are cu doar 14 miliardari mai puțin decât China. Inteligența artificială a fost un factor semnificativ pentru creșterea numărului de persoane ultra-bogate în SUA.

Gobankingrates a vrut să afle unde locuiesc cei mai mulți miliardari din SUA. Un nou studiu, realizat de Dawn Delia, un avocat fiscal federal, a depistat acele state care au cel mai mare număr de declarații fiscale ale miliardarilor din SUA. Acestea sunt primele nouă, potrivit datelor IRS.

9. Nevada

Număr de miliardari: 17

Total impozit pe venitul persoanelor fizice (2023, brut, mii USD): 28.985.886 USD

Procentul miliardarilor din stat: 2,27%

Valoarea medie a casei în 2024: 442.185 USD

8. Pennsylvania

Număr de miliardari: 18

Total impozit pe venitul persoanelor fizice (2023, brut, mii USD): 150.898.585 USD

Procentul miliardarilor din stat: 2,40%

Valoarea medie a casei în 2024: 268.824 USD

7. Georgia

Număr de miliardari: 18

Total impozit pe venitul persoanelor fizice (2023, brut, mii USD): 108.466.844 USD

Procentul miliardarilor din stat: 2,40%

Valoarea medie a casei în 2024: 326.617 USD

6. Massachusetts

Număr de miliardari: 22

Total impozit pe venitul persoanelor fizice (2023, brut, mii USD): 136.910.476 USD

Procentul miliardarilor din stat: 2,94%

Valoarea medie a casei în 2024: 623.131 USD

5. Illinois

Număr de miliardari: 23

Total impozit pe venitul persoanelor fizice (2023, brut, mii USD): 176.517.904 USD

Procentul miliardarilor din stat: 3,07%

Valoarea medie a casei în 2024: 266.706 USD

4. Texas

Număr de miliardari: 73

Total impozit pe venitul persoanelor fizice (2023, brut, mii USD): 336.149.775 USD

Procentul miliardarilor din stat: 9,75%

Valoarea medie a casei în 2024: 300.267 USD

3. Florida

Număr de miliardari: 78

Total impozit pe venitul persoanelor fizice (2023, brut, mii USD): 280.559.094 USD

Procentul miliardarilor din stat: 10,41%

Valoarea medie a casei în 2024: 392.176 USD

2. New York

Număr de miliardari: 135

Total impozit pe venitul persoanelor fizice (2023, brut, mii USD): 324.747.056 USD

Procentul miliardarilor din stat: 18,02%

Valoarea medie a casei în 2024: 482.742 USD

Număr de miliardari: 186

Total impozit pe venitul persoanelor fizice (2023, brut, mii USD): 504.568.066 USD

Procentul miliardarilor din stat: 24,83%

Valoarea medie a casei în 2024: 771.057 USD