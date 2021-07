Toni Iuruc, gest absolut fabulos pentru Simona Halep! Toți fanii au fost impresionați

Simona Halep trece prin momente fără precedent. Constănțeanca nu va participa la Jocurile Olimpice din acest an și totodată, și-a anunțat și retragerea de la Wimbledon. Toni Iuruc are însă grijă ca logodnica sa să nu fie foarte supărată pentru problemle pe care le are.