Acum, avocatul familiei îl pune la zid și se întreabă de ce nu merge cu filmarea la DIICOT.

„DIICOT-ul a făcut o corespondență cu Italia. A dat și un comunicat. Trebuie să vedem și această pistă. Trebuie să vedem filmulețul neprelucrat. O să trimit o cerere în acest sens la DIICOT. Nu știu cum o să reacționeze. Nu știu de ce domnul Cumpănașu nu pune la dispoziție filmulețul. De ce nu merge la DIICOT cu filmarea. DIICOT-ul deja este la curent din moment ce a dat un comunicat. Următorul pas este să invetigheze. Ei trebuie să meargă pe fir și să vadă dacă nu cumva este ceva adevărat. Datele arată că aceste informații ar avea un anumit interes. Totuși nu trebuie neglijată această informație”, a spus Tonel Pop la România TV.

DIICOT a reacționat imediat după ce Cumpănașu a dezvăluit că Luiza trăiește.

”Pe niciun canal de cooperare internațională, autorități judiciare sau cooperare polițienească nu există indicii care ar putea susține afirmațiile lui Alexandru Cumpănașu în privința unui filmuleț realizat în Italia și în care apare Luiza Melencu”, a precizat pentru MEDIAFAX Mihaela Porime, reprezentantul DIICOT.

Unvhiul Alexandrei susține că Luiza trăiește.

”Am emoții foarte-foarte-foarte mari pentru că… în acest moment mă duc spre Antena 3, pentru această debatere, dar, mă rog, nu am nciun fel de emoție pentru prostiile astea… ideea este simplă, nu știu cum să vă spun, dar vă spun direct: în acest moment am luat confirmarea familiei Melencu pentru recunoașterea fetei lor, am găsit-o pe Luiza, nu pot să vă spun unde. Dacă am găsit-o pe Luiza Melencu, sigur este și Alexandra alături.

Pot să vă spun că am stat în Italia două zile…, mă rog, deja v-am spus țara, nu mai contează: Am găsit-o pe Luiza, avem și filmări și poze, știm unde se află. Din păcate avem nevoie de ajutorul tuturor cetățenilor și tuturor autorităților de aici încolo.

Avem acum confirmarea familiei Melencu că fata din poze și din film este Luiza. Începe o bătălie contra-cronometru – indiferent de alegeri, nu mă interesează – pentru găsirea de informații, oriunde în această lume, pentru identificarea cât mai rapidă a locației unde se află Luiza.

Ce pot să vă spun în acest moment este că nu am crezut că o să trăiesc o asemenea bucurie, pot să vă spun un lucru cert, că este în viață. Atât mama, cât și bunicul au identificat-o și este o emoție uriașă pe care o am pentru acești copii.”, a spus Cumpănașu.

