Tipuri de investitori pentru startup-uri. Avantaje și dezavantaje

1. Angel Investor

Sunt şi ei interesaţi de profit, la fel ca alţi investitori. Li s-a spus totuşi “îngeri” (angel) fiindcă sunt dispuşi la riscuri mai mari şi oferă condiţii laxe de finanţare, comparativ cu criteriile stricte şi plata ritmică a împrumutului pe care le solicită, de exemplu, băncile.

2. Venture Capital(ist)

Este următorul stadiu, mai impersonal decât angel investment-ul, dar care înseamnă în continuare asumarea unui grad ridicat de risc, din partea finanţatorului. Asta se leagă chiar de ideea de “venture” (la origine, “aventură”, dar în business, “întreprindere speculativă”). În ipostaza de persoană fizică, spre deosebire de angel investor, venture capitalist-ul oferă un aport financiar din partea unor terţi, şi nu din lichidităţile proprii. Ca instituţie, venture capitalul poate însemna aproape orice, de la firme specializate la operaţiuni specializate ale unor business-uri mai conservatoare, ca fondurile de investiţii sau mari companii.

3. Bănci

Sunt modalitatea clasică de finanţare a unei afaceri. După evenimente ca Dot Com Bubble şi criza de după 2007, băncile oferă însă de regulă condiţii mai stricte de finanţare. În România, o companie mică, cu o cifră de afaceri de câteva zeci de mii de euro pe an, poate primi din partea băncilor oferte de credit de ordinul a 10.000 de lei. Acest ordin de mărime arată că pentru startup-uri, împrumuturile de la bănci pot funcţiona doar pentru acoperirea cheltuielilor operaţionale şi, în plus, în cazul în care startup-ul realizează profit sau are o altă sursă de finanţare.

4. Crowdfunding şi P2P lending

Crowdfunding-ul (finanţarea cu ajutorul “mulţimii”) şi P2P lending-ul (împrumutirile peer-to-peer, între persoane private) sunt instrumente financiare de dată mai recentă. Diferenţa dintre primul şi al doilea este că, în accepţiunea de business, crowdfunding-ul implică cedarea unei părţi din afacere, în timp ce P2P lending-ul implică returnarea banilor cu dobândă, ca la bănci.

Mai cunoscut din cauza diferitelor proiecte culturale şi de caritate finanţate prin intermediul lui, succesul crowdfunding-ului depinde de succesul campaniei care se petrece de regulă în online şi are o componentă virală, deci un grad de aleatoriu. Prin crowdfunding s-au creat însă hituri ca Oculus Rift (cască de realitate virtuală), Pebble E-paper Smartwatch (ceas inteligent cu ecran asemănător cu displayul Kindle) sau, la noi, “lampa cu atitudine” Lampster, care a obţinut peste 1,3 milioane de dolari pe Kickstarter.

5. Mergers & Acquisitions şi exit-uri: fonduri de investiţii, companii mari, oferte de acţiuni

Este vorba de instrumente mai complexe, care ţin de stadiile ulterioare de finanţare. Implică operaţiuni de amploare, pe care nu mi-am propus să le tratez în acest articol. De reţinut însă că majoritatea specialiştilor consideră că în traseul fiecărei afaceri există cel puţin cinci stadii de finanţare, care nu sunt, neapărat, lista noastră şi diferă de la specialist la specialist. În ultimă instanţă, dincolo de gradul de maturitate a afacerii şi volumul de bani necesar, finanţările necesare depind de tipul de nevoi şi, în general, reprezintă combinaţii ale tipurilor de mai sus. Un business plan riguros şi evaluarea riscurilor clarifică formula câştigătoare.

Octavian Pătraşcu este un antreprenor şi angel investor cu o carieră de peste 10 ani în pieţele de capital, tech, fintech şi real estate. A realizat trei exituri de succes, dintre care două pentru branduri globale care activează în pieţele financiare şi unul, ca investitor minoritar în Vector Watch. Este managing partner al Key Way Group şi fondator al TVP Family Office. Comentariile lui pot fi găsite online pe Octavianpatrascu.com.

Articol susţinut de TVP Family Office