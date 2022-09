Tina Turner, acuzată că „și-a abandonat” copiii și a rupt-o definitiv cu trecutul

Sursa: Instagram

În urmă cu doi ani, Tina Turner, stabilită de ani buni în Elveția, își lansa cartea de memorii „Happiness Becomes You: A Guide to Changing Your Life for Good”. Se pare însă că nu toată lumea a fost fericită când regina rock-and- roll-ului a decis să se mute în Europa.