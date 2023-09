După ce s-a căsătorit, Nicoleta Luciu a ales să se retragă de sub lumina reflectoarelor. A părăsit Capitala, stabilindu-se împreună cu soțul ei, Zsolt Csergo, la Miercurea Ciuc. Acolo își crește cei patru copii.

În ciuda faptului că este văzută foarte rar la televizor, bruneta este destul de activă pe platformele de social media.

Vedeta a ales să facă o scurtă vizită unei clinici de înfrumusețare, unde a suferit o intervenție non-invazivă la nivelul feței.

Nicoleta Luciu arată senzațional la 43 de ani. Vedeta este într-o formă de zile mari și este evident că se simte foarte bine în pielea sa.

Cu toate astea, unii cârcotași au ales să o critice pentru micile modificări pe care le-a făcut, reproșându-i că ar fi exagerat cu operațiile estetice.

„Îți pică nasul”

„Hop și rățușca din tine. Fără buzele alea supradimensionate nu se poate?”

„Doamne, Dumnezeule, în ce hal te-ai făcut! Doamneee, oribilă”

„Mamă, nu mai semeni cu Nicoleta. Te-ai mutilat. Păcat!”, sunt doar câteva dintre mesajele internauților.

Pe lângă cariera în televiziune, Nicoleta Luciu a fost și un model de succes, una dintre cele mai frumoase colaborări ale sale fiind cu nimeni alta decât Liza Panait.

Într-un interviu oferit pentru Playtech, la începutul acestui an, designerul a avut doar cuvinte de laudă pentru brunetă.

„Pe Nicoleta Luciu am avut-o și la ultima ședință foto, realizată la Palatului Mogoșoaia, colecție pe care, din păcate, nu am prezentat-o cu public, pentru că a fost început de război. Doar am postat fotografiile pe conturile sociale, în care Nicoleta prezintă numeroase ținute.

În unele cadre o asemăn cu Sophia Loren, mai ales în cele în care poartă rochia neagră, romantică și elegantă, din catifea și din voal plisat.

De ce am continuat colaborarea cu ea și după 15 ani? Nicoleta a prezentat mereu foarte bine, e un om de mare caracter, serioasă, își face treaba foarte bine.

Acum alege ținute mai serioase din colecția mea pentru garderoba personală, a ales o jachetă mai sobră, spre clasic, îi venea foarte bine”, a declarat designerul Liza Panait.