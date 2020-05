„Am luat absolut toate măsurile de protectie, pentru a fi in siguranta, atat noi cat si dumneavoastra. Avem botosei de unica folosinta, masti de protectie in caz ca nu aveti dumneavoastra. Accesul se face pe o usa iar iesirea pe alta usa”, a precizat una dintre angajatele verificate.

Instalarea covorasului dezinfectant la intrare, protectie pentru incaltaminte, manusi si masti de protectie sunt măsurile de protectie prezentate de toate saloanele testate. La un sfert din unitatile evaluate masca de protectie era oferita din partea casei, iar un salon a precizat ca au montat si paravane despartitoare intre scaunele de coafor. Nimeni insa nu a mentionat telefonic ca va fi necesara verificarea temperaturii, o masura extrem de controversata in ultimele zile, conform unui comunicat.

Împreună repornim economia

„Impreuna repornim economia, in conditii de siguranta si cu multa grija fata de angajatii si clientii nostri. Cred cu tarie, ca in aceaste vremuri de distantare sociala, partea emotionala a devenit din ce in ce mai importanta si e vital sa investim pe langa cele necesare protectiei sanitare si in cursuri de comunicare empatica pentru personalul nostru. E important sa ne asiguram ca echipa noastra transmite clientului increderea de care are nevoie, raspunde cu empatie fiecarei situatii conflictuale si poate transmite emotie chiar daca chipul e acoperit de masca.” relata Cosmina Voichita Mesesan, expert in Mystery Shopping si Customer Care, fondator VBS Business Solutions.

Cu o zi inainte de redeschidere, 4 din 5 saloane au fost disponibile telefonic pentru o a stabili o programare, cu celelalte convorbirea a avut loc in ziua urmatoare pe 15 mai. Clientul misterios putea obtine o programare, in medie, in decurs de 7 zile pentru a ajunge la un stilist, dar in anumite locatii programarile erau epuizate pana dupa 29 mai. La un salon in Constanta, i s-a mentionat ca momentan se fac programari doar pentru clientele casei, dar fiind o recomandare va face o mica exceptie.

In ceea ce priveste pretul, toate saloanele, cu o exceptie au spus ca momentan pastreaza aceleasi tarife de dinainte de pandemie. La un singur salon s-a mentionat ca se adauga 10 lei in plus la preturile afisate pe site, motivand cu investitiile pentru protectie, este menționat în comunicat.

In concluzie, dupa perioada de izolare, micii antreprenori sunt dornici sa redeschida activitatea si sunt mult mai atenti cu fiecare client.

