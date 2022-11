Deși Nicoleta Luciu este una dintre cele mai cunoscute femei din România, Zsolt Csergo preferă să stea departe de lumina reflectoarelor. Cei doi sunt împreună de mai bine de 10 ani și au împreună 4 copii. În ultimul timp, vedeta a apărut mai rar pe micile ecrane, mai ales de când a făcut alegerea de a se muta la Miercurea Ciuc alături de soțul său.

Ce afaceri deține soțul Nicoletei Luciu

Foarte mulți s-au întrebat de-a lungul timpului cine este bărbatul care a făcut-o pe Nicoleta Luciu să lase cariera de succes pe care o avea în Capitală pentru a se muta în Miercurea Ciuc. Ei bine, cum am menționat anterior, Zsolt Csergo este un om de afaceri prosper și foarte discret. Acesta are mai multe afaceri, cu precădere în domeniul imobiliar și al jocurilor de noroc. Mai mult, afacerea sa cu imobiliare are foarte mult succes, deoarece de curând a inaugurat al treilea cartier de blocuri pe care l-a construit.

Atunci când s-a însurat cu Nicoleta Luciu, Zsolt Cergo avea o avere de aproximativ 60 de milioane de euro. De atunci însă, după mai bine de un deceniu, averea sa a crescut cu siguranță. Compania pe care o deține a avut o cifră de afaceri dublă pe perioada pandemiei. De la 10,7 milioane de lei, a crescut până la 18,5 milioane de lei. Profitul s-a triplat, de la 2,5 milioane de lei ajungând la 6,7 milioane de lei.

La finalul anului trecut, circula zvonul că cei doi ar divorța. Atât Nicoleta Luciu cât și Zsolt Csergo au negat acest lucru, spunând că nici nu se pune problema.

„Nu este adevărat. Nici vorbă să divorțăm”, a declarat atunci Zsolt Csergo pentru Antena Stars.

Nicoleta Luciu, luată la „roast”

Nicoleta Luciu a făcut parte din juriul emisiunii „iUmor” din ediția de aseară, de pe 6 noiembrie. Invitata specială a fost actrița Doinița Oancea, care o cunoaște foarte bine pe vedeta TV, deoarece au lucrat împreună. Aceasta i-a făcut fostei sale colege de platou un roast de zile mari. Doinița Oancea a spus tot ce a frământat-o în acea perioadă, bineînțeles, într-o manieră umoristică.

Cele două se cunosc foarte bine una pe cealaltă pentru că în trecut, au fost colege de platou. Au fost surori într-o telenovelă celebră, așa că au petrecut mult timp împreună pe platourile de filmare.