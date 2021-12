Legenda muzicii rock, John Miles, a murit la vârsta de 72 de ani, după cum au confirmat membrii familiei sale, potrivit BBC.

Născut în Jarrow, nord-estul Angliei, el a fost cunoscut pentru epica balada „Music”, melodie care a ajuns pe locul trei în topurile din Marea Britanie în 1976. La scurt timp după această realizare, revista Melody Maker l-a numit „cea mai strălucitoare și proaspătă forță din rock-ul britanic”.

Vedeta, care a colaborat mai târziu cu Tina Turner, „a murit liniștit după o scurtă boală”, a dezvăluit familia sa.

„A fost un soț, un tată și un bunic iubitor și tuturor ne va lipsi mai mult decât ne-am putea exprima vreodată în cuvinte”, se arată într-o declarație postată pe pagina oficială de Facebook a lui Miles.

„El va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre și cu minunata moștenire muzicală pe care a lăsat-o în urmă. Ai fost prima și vei fi ultima noastră iubire.”

Melodia care l-a propulsat în vârf

Mesajul face referire la cuvintele din cadrul celui mai mare hit al lui Miles: „Muzica a fost prima mea dragoste / Și va fi ultima / Muzica viitorului / Și muzica trecutului”. El a scris piesa în doar o jumătate de oră, între două concerte la Leeds.

O melodie simplă, ce constă în opt versuri repetate care exprimă dragostea lui pentru muzică, are însă o orchestrație bogată și elaborată, ceea ce a făcut din aceasta un reper pop ce rivaliza cu MacArthur Park și Bohemian Rhapsody.

Miles nu și-a mai egalat niciodată succesul comercial, dar s-a bucurat de o carieră lungă și variată, lansând 10 albume între 1976 și 1999. În 2017, a primit un premiu pentru contribuție remarcabilă la premiile Progressive Rock.

„Cred că am avut o contribuție, dar asta a fost în anii 70”, a glumit el în timp ce își accepta premiul. „Presupun că a rezistat totuși. Și cântecul „Music” a rezistat, de asemenea, și acesta a fost cel mai mare succes la nivel mondial. Sunt un om cu puține cuvinte și sunt opt versuri în acea melodie. Lucrez și cu orchestre zilele astea, ceea ce este un lucru fantastic”, mai spunea el.

Cum și-a început cariera?

Născut cu numele John Errington în aprilie 1949, Miles și-a făcut debutul muzical cu „Influences”, care a lansat și cariera toboșarului trupei Roxy Music, Paul Thompson și chitaristul Vic Malcolm, din trupa Geordie. După ce s-au despărțit, s-a mutat la Londra și a încheiat o înțelegere cu Decca Records, înregistrând primul său hit în top 20 cu piesa rock melodic „Highfly” în 1975.

Melodia „Music” a fost lansată un an mai târziu și pe lângă faptul că s-a clasat printre primele cinci în Marea Britanie, a obținut un succes moderat în SUA, deschizând calea pentru rolul său de suport cu Elton John.

Cântecul a fost produs de legenda rockului progresiv Alan Parsons, iar Miles a colaborat ulterior pentru mai multe albume ale proiectului Alan Parsons, inclusiv Pyramid, Stereotomy și Gaudi.

Colaborare de succes cu mari artiști

În 1990, a fost printre cele opt trupe care sperau să reprezinte Marea Britanie la Eurovision Song Contest, cu balada pentru pian „Where I Belong”. După un vot public, însă, a ocupat locul al doilea în fața Emmei Louise Booth, în vârstă de 15 ani, a cărei melodie „Give a Little Love Back to the World” a ajuns în cele din urmă pe locul șase în clasamentul general al competiției.

Ca muzician, Miles a colaborat în turnee cu Tina Turner, Stevie Wonder și Jimmy Page. De asemenea, el a participat aproape în fiecare an la concertele „Night Of The Proms” din Belgia, unde a cântat versiuni orchestrale ale unor melodii clasice rock.