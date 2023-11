Fostul prezentator TV, cunoscut pentru emisiunea „Din dragoste”, a vorbit recent despre dramele care i-au marcat viața. Acesta a trecut prin mai multe evenimente tragice în tinerețe, iar anul trecut soția sa a fost implicată într-un accident rutier.

El a vorbit despre aceste evenimente din viața sa în cadrul podcastului lui Horia Brenciu.

Îndrăgitul prezentator și-a pierdut în tinerețe mama și bunica. Totul s-a întâmplat la doar doi ani distanță și i-au provocat o durere greu de imaginat. De asemenea, anul trecut, în vară, soția sa a fost implicată într-un accident rutier. Ea a fost lovită de o mașină chiar pe trecerea de pietoni.

Chiar dacă aceasta nu a suferit răni grave, la aflarea veștii, Mircea Radu n-a știut ce să creadă. El a povestit că a aflat despre accidentul soției sale prin telefon, când a primit anunțul cutremurător.

Cei doi sunt împreună de mai mulți ani. Mircea și Raluca Olaru s-au căsătorit în anul 2013 și împreună au doi copii, pe Clara și pe Tudor.

„Era ora prânzului, iar eu scriam. Scriu la o carte, mai am puțin și o termin. Și am primit un telefon, am răspuns „Domnule Mircea Radu, să nu vă speriați, soția dumneavoastră a avut un accident și vreau să veniți până la spital”. Prima secundă este că nu e vorba de tine, mai trec două secunde, îți dai seama că poate fi vorba de tine. Am întrebat dacă poate vorbi și mi-a dat-o la telefon”, a povestit acesta, în podcastul realizat de Horia Brenciu.