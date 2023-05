Mircea Radu, celebrul prezentator al emisiunii „Din dragoste’, de acum 20 de ani, a renunțat la televiziune pentru a duce o viață liniștită într-un oraș retras din Moldova. Deşi nimeni nu se aştepta, fostul prezentator a lăsat în spate agitaţia din Capitală şi s-a mutat într-un loc liniştit la casă, se ocupă de livadă, dar mai are și alte preocupări.

Acesta a fost, recent, invitat la o discuție cu studenții de la Facultatea de Comunicare și Relații Publice SNSPA și a postat pe Facebook câteva dintre întrebările tinerilor și răspunsurile date de el. Interesul principal îl reprezintă încă emisiunea ,,Din dragoste”, una dintre reginele audiențelor.

Mircea Radu a vorbit despre secretele unei cariere de succes.

,,Ingrediente ar putea fi pasiunea și hărnicia. Și curajul de a spune nu, atunci când trebuie”, a spus acesta.

În plus, Mircea Radu le-a vorbit studenților și despre emisiunea Din Dragoste. ,,Niciodată să nu spui niciodată”, a subliniat acesta.

Prin ce a trecut Mircea Radu timp de 9 ani, cât a prezentat emisiunea Din Dragoste

Emisiunea Din Dragoste a fost, timp de 9 ani, lider de audiență, iar Mircea Radu una dintre cele mai populare vedete TV. Însă, viața lui din spatele camerelor nu era la fel de strălucitoare pe vremea aceea.

Mulți dintre fanii emisiunii au suferit când producția a fost scoasă de pe post, dar Mircea Radu s-a bucurat că a putut reveni la o viață normală. Acesta spune că în timpul Din dragoste avea viața unui șofer de tir, mereu pe drumuri.

Este un consum extraordinar de resurse. De exemplu, tu te uitai la emisiunea Din Dragoste o dată pe săptămână, două ore. Pentru emisiunea aia, eu munceam șase zile din șapte și munceam nu în București!

Aveam o viață de șofer de TIR, adică eram astăzi în București, dar mâine plecam la Satu Mare. După aia, plecam în Maramureș, după aia coboram în Cluj și așa mai departe.

Chestiunea asta am făcut-o an de an, timp de nouă ani, gândește-te ce uzură extraordinară! Succesul te ține, dar trebuie văzută și cealaltă jumătate a paharului, care de multe ori contează!’, a dezvăluit Mircea Radu pentru cancan.ro, anul trecut.

Mircea Radu: La Din Dragoste nu au venit niciodată actori sau oameni plătiţi sau oameni învăţaţi să facă una sau alta

După aproape nouă ani de difuzare, emisiunea Din Dragoste a fost scoasă din grilă, în 2009.

„La Din Dragoste nu au venit niciodată actori sau oameni plătiţi sau oameni învăţaţi să facă una sau alta. La programul acesta au apelat oameni care n-au mimat nici fericirea, nici durerea’, spunea Mircea Radu la vremea aceea.

„Ştiam toţi (Antena 1, domnul Valeriu Lazarov şi eu) că emisiunea are nevoie de o pauză. Iar eu cred că-mi este necesar un relaş, după atâţia ani. Programul celor 9 ani de Din Dragoste a fost atât de încărcat şi de greu (luaţi în calcul deplasările mele prin ţară…) încât nu mi-a lăsat timp pentru o altă afacere„, mai spunea Mircea Radu atunci, pentru paginademedia.ro.

„Emisiunea aia a fost atât de puternică încât a şters tot ce am făcut până la „Din Dragoste şi, se pare, puţinul pe care l-am făcut după, chestiune care, o să râzi, dar mie îmi convine. Pentru că atât de multă pasiune am pus în emisiunea aceea şi atât de mult mi-a plăcut, atât de împlinit am fost, încât este normal ca oamenii să mă perceapă ca fiind „Mircea Radu de la «Din Dragoste’, spunea Mircea Radu acum câțiva ani.