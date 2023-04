Mircea Radu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Fostul prezentator al emisiunii ”Din dragoste” a adus fericire în casele a milioane de români, ani buni de zile. Audiențele erau la acel moment ceva nemaiîntâlnit, românii fiind mari amatori ai poveștilor de iubire. După nouă ani de emisiune, el a renunțat la ”Din dragoste” a revenit la știri, la TVR.

TVR este locul unde și-a început, de fapt, cariera în televiziune. Mircea Radu a prezentat o vreme jurnalul TVR. Televiziunea nu l-a mai atras, se pare, la fel de mult, motiv pentru care a decis să facă un pas important și să se retragă.

Mircea Radu s-a mutat în Moldova

În acest moment, fostul realizator se află departe de agitația din București. Mircea Radu s-a mutat în zona Moldovei, mai exact, în Piatra Neamț. Aici se bucură de o viață liniștită și de o profesie pe care i-ar plăcea să o practice până la pensionare.

Mircea Radu oferă consilieră juridică, mai exact. El sfaturi unor persoane juridice despre cum să aibă grijă de imaginea lor publică.

Celebrul prezentator a renunțat total la TV

”Avem destul de aproape de casă o pepinieră grozavă. Și, pe negândite, m-am trezit că am în grădină pui de meri, peri, gutui, ba, mai nou, și vreo doi copăcei de cireș. Pe ultimul l-am plantat zilele trecute. Dar asta nu înseamnă mare lucru. Pot spune că am experiență în arta fotografiei, în domeniul televiziunii și în al scrisului, dar nu și în grădinărit. Aici mai am multe taine de deslușit. Nu sunt genul pretențios, așa că mi-am exercitat foarte bine meseria în ultimele luni şi online, aproape exclusiv.

Am oferit unor persoane juridice sfaturi privind imaginea lor publică şi cred că şi în anii ce vor veni voi continua să fac asta”, a dat detalii, la un moment dat, Mircea Radu despre viața lui actuală, conform cancan.ro.

Relație de dragoste de aproape 10 ani

Mircea Radu trăiește de aproape 10 ani trăiește o poveste de dragoste cu Raluca Olaru, de profesie medic oncolog. Aceasta este cu 20 de ani mai tânără decât prezentatorul. Cei doi au împreună doi copii.

Soția sa, este o prezență extrem de discretă. Raluca Olaru evită să se afișeze în mod public, însoțindu-și partenerul doar la anumite evenimente. Mircea Radu a dezvăluit la un moment dat că între el și soția sa nu a fost dragoste la prima vedere atunci când s-au cunoscut.

”Nu a fost dragoste la prima vedere. Ne-am cunoscut întâmplător. Primul impact au fost ochii ei. Are cei mai închişi ochi pe care i-am văzut. Are ochii aproape negri. Mi-au plăcut ochii ei, are un zâmbet frumos, mi-au plăcut dinţii ei şi nu în ultimul rând mi-a plăcut că este doctor. Mi-a plăcut şi că are simţul umorului… Eram un bărbat experimentat şi mi-am dat seama ce merge şi ce nu”, a spus vedeta TV despre soția sa.