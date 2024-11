TikTok a reacționat recent la acuzațiile legate de influența ascunsă în alegerile prezidențiale din România, subliniind că nu au fost identificate dovezi care să susțină astfel de afirmații. Rețeaua socială a răspuns la controversele apărute în jurul campaniilor electorale, precizând că mai mulți politicieni români, nu doar Călin Georgescu, au beneficiat de o prezență pe platformă. În plus, TikTok a detaliat măsurile luate pentru a proteja integritatea procesului electoral, prevenind răspândirea dezinformării și respectând regulile comunității sale.

Într-un comunicat recent, TikTok a clarificat poziția sa față de acuzațiile de manipulare electorală, explicând că, până în prezent, nu au fost identificate operațiuni de influență ascunsă pe platformă.

În raportul nostru din septembrie, am dezvăluit că am destructurat o reţea care viza un anumit public din România, deşi aceasta nu a jucat niciun rol în promovarea campaniei lui Georgescu”, au declarat reprezentanții rețelei sociale.

Platforma subliniază că informațiile care sugerează că Călin Georgescu ar fi făcut campanie exclusiv pe platformă sunt inexacte și înșelătoare.

În același timp, TikTok a menționat că și alți politicieni români, printre care George Simion, Elena Lasconi, Marcel Ciolacu, Mircea Geoană și Nicolae Ciucă, au avut prezență pe rețea în timpul campaniei electorale.

Reprezentanții platformei au explicat că platforma ia măsuri stricte pentru a proteja integritatea alegerilor, inclusiv prin prevenirea răspândirii dezinformării și colaborarea cu fact-checkeri locali, cum este LeadStories.

În plus, TikTok a lansat „Centrul Electoral” în aplicație, în colaborare cu Comisia Electorală din România, pentru a promova informații verificate și pentru a educa utilizatorii cu privire la recunoașterea dezinformării.

Platforma a lansat și o campanie de educație media în parteneriat cu organizația locală Funky Citizens.

TikTok are reguli clare împotriva publicității politice plătite și a campaniilor înșelătoare.

De asemenea, conturile care încalcă aceste reguli sunt eliminate rapid.

În ceea ce privește falsificarea identității, TikTok afirmă că elimină conturile care imită persoane sau entități reale.

TikTok detaliază și măsurile luate pentru prevenirea comportamentului neautentic pe platformă.

„În perioada cuprinsă între luna septembrie şi ziua de luni a acestei săptămâni, am eliminat: peste 66.000 de conturi false; peste 7.000.000 de aprecieri false; peste 10.000.000 de urmăritori falşi. Am prevenit, de asemenea, 40.000.000 de aprecieri false şi am blocat crearea a peste 216.000 de conturi spam; nu am găsit nicio dovadă care să confirme afirmaţia privind existenţa a 5.000 de conturi false, dar investigăm în mod deliberat acest aspect”, se arată în raportul platformei.