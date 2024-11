Platforma TikTok a oferit un răspuns oficial la acuzațiile conform cărora ar fi avut un impact semnificativ asupra primului tur al alegerilor prezidențiale din România din 2024. Reprezentanții platformei au declarat că nu există dovezi privind ingerințe străine sau manipulări coordonate legate de acest proces electoral.

Reacția vine pe fondul cererilor Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) și ale Comisiei Europene pentru investigarea situației, în urma rezultatului-surpriză obținut de Călin Georgescu.

În urma scrutinului, TikTok a fost acuzată de manipularea opiniei publice prin conținut nemarcat, exploatarea utilizatorilor tineri și crearea unui avantaj nedrept pentru un singur candidat, transmite observatornews.ro.

Platforma a negat toate acuzațiile, subliniind că monitorizează constant comportamentele suspecte. De asemenea, vicepreședintele ANCOM, Pavel Popescu, a solicitat suspendarea temporară a platformei până la clarificarea acuzațiilor.

TikTok a declarat că nu există dovezi privind ingerința străină. Reprezentanții platformei au explicat că o rețea de conturi suspecte a fost blocată în septembrie, dar aceasta nu a avut legătură cu campania lui Călin Georgescu.

Regulile platformei interzic promovarea politică plătită, publicitatea politică și strângerea de fonduri de către politicieni sau partide. Orice conținut publicitar nemarcat este eliminat atunci când există dovezi sau solicitări din partea autorităților.

Pentru a preveni manipularea platformei, TikTok a eliminat un număr semnificativ de conturi și activități suspecte. Între septembrie și noiembrie, au fost eliminate peste 66.000 de conturi false, 7.000.000 de aprecieri false și 10.000.000 de urmăritori falși. Platforma a prevenit, de asemenea, 40.000.000 de aprecieri false și a blocat peste 216.000 de conturi spam.

„Până în prezent, nu am găsit nicio dovadă a unei operațiuni de influență ascunsă pe platforma noastră legate de alegerile prezidențiale în curs din România, nici dovezi de influență externă. În raportul nostru din septembrie, am dezvăluit că am blocat o rețea care viza un public românesc, deși aceasta era separată și nu a jucat niciun rol în promovarea campaniei lui Călin Georgescu. Ghidul nostru interzice promovarea politică plătită, publicitatea politică și strângerea de fonduri de către politicieni și partide politice sau campaniile plătite cu influenceri, iar conturile care încalcă aceste reguli sunt eliminate”, spun reprezentanții companiei.