Tiffany va reedita colierul său istoric din 1939, cu un nou diamant de 80 de carate

Magazinul de bijuterii Tiffany, situat pe Fifth Avenue în New York, va prezenta anul viitor cea mai scumpă bijuterie din istoria sa, o reeditare a celebrului colier prezentat acum mai bine de 80 de ani la Expoziţia Mondială de la New York.