Acționarii Tiffany aprobă preluarea de către LVMH într-o tranzacție de 15,8 miliarde de dolari

La mai puțin de un an după ce acționarii Tiffany & Co. „au votat copleșitor pentru aprobarea” mega-fuziunii de 16,2 miliarde de dolari cu LVMH, au votat din nou miercuri. De data aceasta, nouăzeci și nouă la sută din acționarii Tiffany & Co. au ales să aprobe fuziunea renegociată a LVMH în timpul unei adunări virtuale a acționarilor. Noua înțelegere de 15,8 miliarde de dolari, la care cele două grupuri de bunuri de lux au ajuns la sfârșitul lunii octombrie, elimină practic aproape 425 milioane de dolari din prețul convenit inițial.